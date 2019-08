Zielinskis Platzverweis fatal – 1:4

Mit tief nach unten gesenktem Kopf und ohne große Worte verließ Emrah Tavan den Platz. Innerlich dürfte es jedoch extrem gebrodelt haben beim Trainer des Fußball-Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen. Schließlich war der Saisonauftakt beim 1:4 (0:0) gegen die TuSG Ritterhude mächtig nach hinten losgegangen.

VON KAI CASPERS

Langwedel – Entscheidend war für Tavan dabei die Szene in der 61. Minute. „Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Das war völlig unnötig und hat das ganze Spiel kaputtgemacht“, ärgerte sich der FSV-Coach maßlos über die Rote Karte für Dominik Zielinski. Der hatte bei einem Einwurf den Ball an den Kopf von Ritterhudes Tobias Böttcher geworfen. Zwar erklärte der Übeltäter später, dass es keine Absicht gewesen sei, doch Schiedsrichter Marvin Hauschild (Stade) beurteilte das anders.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gastgeber nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der lediglich ein Freistoß an den Außenpfosten von Thorben Wendt ((25.) für Aufregung sorgte, mit 0:1 in Rückstand. Denn in der 57. Minute vermochte Jan-Luca Rohlfs den pfeilschnellen Marcel Meyer nicht zu halten und der ließ FSV-Keeper Mika Haase keine Chance. Als Zielinski dann auch noch vom Platz gestellt wurde, sah es schlecht aus für die Gastgeber. Doch nur eine Minute nach der Roten Karte kannte der Jubel keine Grenzen, denn Artur Pfannenstil war nach einer Ecke von Edward Kelsch mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte zur Stelle – 1:1. (62.). „Danach haben wir uns dann mehrfach unnötig auskontern lassen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, zumal mit zunehmender Spieldauer der eine oder andere auch nicht mehr richtig bei der Sache war. Darüber gilt es zu reden“, missfiel Tavan vor allem die Art und Weise der Niederlage. „Zumal ich davon überzeugt bin, dass wir das Spiel nicht verlieren müssen. Aber vielleicht war das ja genau der richtige Weckruf, den wir gebraucht haben.“

Hatte der Ausgleich bei den Gästen zunächst einige Spuren hinterlassen, übernahm der Landesliga-Absteiger ab der 70. Minute mehr und mehr das Kommando. Konnte Rohlfs (71.) den Rückstand zunächst noch mit allerletztem Einsatz verhindern, war es in der 77. Minute soweit. Nach einem tollen Pass in die Schnittstelle war Tobias Böttcher auf und davon und ließ Haase keine Chance – 1:2. Nur zwei Minuten später hatte der eingewechselte Hermann Babe den Ausgleich auf dem Fuß, verpasste jedoch freistehend vor dem Tor der Gäste den Abschluss. Als Ritterhude dann nach einer Balleroberung im Mittelfeld erneut blitzschnell umschaltete, sorgte Meyer mit seinem zweiten Treffer und dem 3:1 (82.) für die Vorentscheidung. Endgültig den Deckel drauf machten die Gäste dann in der 85. Minute, als Patrick Brouwer nach Meyer-Flanke volley den 4:1-Endstand erzielte.