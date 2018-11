Das Ziel verfehlt – 1:2

Uphusen - Das Ziel war klar definiert vor der Partie beim Aufsteiger FC Hagen/Uthlede: Nach dem Sieg in Cloppenburg wollte Fabrizio Muzzicato auch endlich einmal nachlegen. Aber daraus wurde wieder nichts. Letztlich musste sich Fußball-Oberligist TB Uphusen dann verdient mit 1:2 (1:1) geschlagen geben und verlor darüber hinaus Mert Bicakci, der in der 72. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde.

Eine Niederlage, die für Muzzicato auf jeden Fall zu vermeiden gewesen wäre. Dafür hätte es jedoch einer ähnlichen Leistung bedurft, die seine Mannschaft zuletzt gezeigt hatte. Das war jedoch nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. „Fünf bis sechs Spieler haben irgendwie nicht so richtig ins Spiel gefunden“, vermisste der TBU-Coach zudem die nötigen Lautsprecher auf dem Platz. Dennoch hatte es zunächst danach ausgesehen, als sollte der Turnerbund den Forderungen Muzzicatos doch nachkommen können. Denn in der 30. Minute brachte Mert Bicakci die Gäste mit 1:0 in Führung. Die war jedoch, sehr zum Ärger des TBU-Trainers, nur von sehr kurzer Dauer. Nachdem die Uphuser einen Hagener Abwehrspieler unter Druck gesetzt hatten, wusste der sich nur mit einem langen Ball zu helfen. Den hatte Kerem Sahan unterschätzt und kreuzte im anschließenden Sprintduell im Strafraum den Laufweg von Justin Dähnenkamp – Strafstoß. Der Gefoulte trat selber an und traf zum 1:1 (31.). „Das wäre einfach zu verteidigen gewesen“, ärgerte sich Muzzicato.

In der zweiten Hälfte wurden die Uphuser dann immer träger und waren nicht zwingend genug. In der 72. Minute dann der Schock, als Bicakci mit Rot vom Platz musste. Er hatte seinen Gegner nach einem hohen Ball zwar mit dem Fuß am Kopf getroffen, doch für Uphusens Trainer hätte eine Gelbe Karte gereicht: „Mert hatte nur auf den Ball geguckt. Daher war ihm in dieser Szene keine Absicht zu unterstellen.“ Zu allem Überfluss setzte es dann in der 82. Minute nach einem Diagonalball der Gastgeber durch Tjark Seidenberg auch noch das 1:2. J kc