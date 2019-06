Am Ziel! Klassenerhalt geschafft

Verden – Sie haben es geschafft! Die A-Junioren (U19) vom JFV Verden/Brunsbrock halten nach dem 1:1 (0:0) gegen den BV Cloppenburg die Niedersachsenliga und spielen auch in der neuen Saison in der Beletage des niedersächsischen Fußballs.

Nach dem Punktgewinn rutschten die Mannen vom scheidenden Coach Antonino Sansone (siehe nebenstehender Bericht) zwar auf den viertletzten Platz ab, der eigentlich den Abstieg bedeutet hätte, doch durch die Konstellation in der Regionalliga, aus der keine Mannschaft in die Niedersachsenliga absteigt, steigen nur drei Teams ab, sodass der Klassenverbleib gefeiert werden konnte. „Das war natürlich ein Herzschlagfinale, doch am Ende hat es Gott sei Dank gereicht“, war Sansone die große Erleichterung nach Spielende deutlich anzumerken.

Die Gastgeber zeigten sich im abschließenden Saisonspiel im ersten Durchgang als die klar bessere Elf, versäumten es aber, viele gute Möglichkeiten in Zählbares umzumünzen. Die beste Chance vergab dabei Ole Sievers, der eine Hereingabe vom fleißigen Tjare Müller vergab. Erst nach dem Seitenwechsel glückte in der 50. Minute die verdiente 1:0-Führung durch Bjarne Guth, der überlegt einschob. Als die Gäste in der 67. Minute dann etwas überraschend zum 1:1-Ausgleich kamen, kippte die Begegnung. Doch in den letzten zehn Minuten zeigten die Gastgeber nochmals Moral und verteidigten den so wichtigen einen Zähler, der letztlich zum erhofften Klassenerhalt reichte. „Ich habe Verden viel zu verdanken. Daher freue ich mich ganz besonders, dass ich mich mit dem Klassenerhalt verabschieden kann“, strahlte Sansone nach Spielende. dre