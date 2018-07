Zeitfehler verhindern besseres Abschneiden

Thedinghausen - Zum Auftakt des CHIO in Aachen hatte der Thedinghausener Markus Beerbaum ein wenig Pech. Im mit insgesamt 100 000 Euro dotierten Großen Preis von Europa blieb er auf dem elfjährigen Oldenburger Wallach Cool Hand Luke zwar ohne Abwurf, musste aber einen Fehler aufgrund der Zeitüberschreitung hinnehmen.

Erlaubt waren 83 Sekunden und Markus Beerbaum benötigte 87,04. Das war am Ende „nur“ der zwölfte Rang. Der Sieg im Großen Preis von Europa ging nach Stechen an Henrik von Eckermann (Schweden) auf Castello (0/47,30). In ei er weiteren schweren Springprüfung blieben Markus Beerbaum und Cool Hand Luke ebenfalls ohne Fehler, mussten aber wegen der langsamen Zeit mit Platz elf zufrieden sein. Das Turnier in der Aachener Sörs geht am Sonntag mit dem Großen Preis von Aachen zu Ende. J jho