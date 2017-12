Zehn Teams am 5. Januar 2018 um den Hallen-Supercup

Erneut zehn Mannschaften werden am Freitag, den 5. Januar 2018, in der umgebauten Ottersberger Tennishalle ab 17 Uhr wieder um den Hallen-Supercup spielen, den der NFV Kreis Verden und die Mediengruppe Kreiszeitung traditionell gemeinsam ausrichten. Titelverteidiger ist dabei Ausrichter TSV Ottersberg, der sich zu Beginn dieses Jahres in einem packenden Finale gegen den FC Verden 04 knapp mit 3:2 durchsetzen konnte. Keine Rolle spielte damals der hoch gehandelte Oberligist TB Uphusen, der aber dieses Mal sicherlich erneut die Favoritenrolle einnehmen wird und gleich im Auftaktspiel mit dem TSV Etelsen eine knackige Aufgabe zu bewältigen hat. Während in der Gruppe 1 der TSV Bassen, TV Oyten, SVV Hülsen, TB Uphusen und der TSV Etelsen um den Einzug in eines der beiden Halbfinals spielen, treffen in Gruppe 2 der TSV Ottersberg, FC Verden 04, MTV Riede, FSV Langwedel-Völkersen sowie Hallen-Kreismeister TSV Fischerhude-Quelkhorn aufeinander. Der Supercup-Gewinner wird dabei wieder zwischen 23 und 23.30 Uhr feststehen. Unser Bild zeigte eine Spielszene aus der Gruppenphase 2017 zwischen dem TV Oyten mit Keeper Leon Meyer und dem FC Verden 04. - Text/Foto: von Staden