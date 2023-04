Achims Zavelberg vor Pokal-Halbfinale: Verkorkste Saison retten

Von: Björn Drinkmann

„So schaffen wir es ins Kreispokal-Endspiel“: Achims Patrick Ehrhardt zeigt seinem Coach Sven Zavelberg und Co-Trainer Mirko Lüders (r.) schon mal den Weg auf. © von Staden

Am Ostermontag treten vier Kreisliga-Teams an, um ins Fußball-Kreispokalfinale einzuziehen. Dabei hat der SV Hönisch gegen den TSV Achim auch noch eine große Schmach aus der Liga wieder gutzumachen. Das 1:9 war gleichbedeutend die mit Abstand höchste Saisonniederlage.

Verden – „Mit Sicherheit haben wir was gut zu machen. Wir werden dieses Mal viel besser vorbereitet sein! Meine Mannschaft wird alles geben, um ins Finale einzuziehen“, verspricht SVH-Trainer Waldemar Kammer. Er muss mit Patrick Post und Kapitän Andreas Rudat auf zwei wichtige Spieler wegen einer Rotsperre verzichten.

Von dem klaren Erfolg in der Liga will sich Achims scheidender Trainer Sven Zavelberg nicht blenden lassen. „Hönisch hat eine hohe individuelle Klasse, wir dürfen sie daher keinesfalls ins Spiel kommen lassen. Von Beginn an müssen wir voll da sein, um ihnen den Schneid abzukaufen“, ist die Marschroute für Zavelberg klar. Er möchte sich unbedingt mit einem Pokalsieg vom TSV verabschieden und hofft dadurch die für ihn verkorkste Saison in der Liga noch retten zu können.

Titelverteidiger TSV Lohberg will natürlich auch in diesem Jahr wieder im Finale stehen. „Ob uns das gelingt, hängt von vielen Faktoren ab. Disziplin, Spielstärke, Umsetzen aller Vorgaben und natürlich gegen einen Gegner wie Thedinghausen auch eine Menge Spielglück. Unsere unfassbar positiven Fans und alle, die es mit Lohberg halten, werden uns ganz sicher wie gewohnt durch dieses Spiel tragen“, freut sich Trainer Ricardo Seidel auf das Heimspiel vor vollem Haus gegen den Bezirksligaabsteiger.

Für dessen Trainer Lutz Schröder kommt das Duell zwar etwas zu früh, da erst in diesen Tagen einige verletzte Spieler ins Training zurückgekehrt sind. „Trotzdem gehen wir nach zwei Siegen in der Liga deutlich optimistischer in die Begegnung als noch vor Wochen. Lohberg wird mit seiner guten Verteidigung eine harte Nuss sein, die es zu knacken gilt. Mit einem herausragenden Moritz Ackermann und einem schnellen Umschaltspiel mit den Spitzen, insbesondere Cederic Rosebrock, sind sie extrem abwehr- und konterstark“, hat Schröder viel Respekt vor den Gastgebern.