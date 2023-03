Verden II 4:3 – Zander schnürt das Geburtstags-Paket für Twietmeyer

Von: Ulf Horst von der Eltz

Alle vier Tore für Verden II erzielt: Nick Zander überragte beim 4:3. Archiv © Hägermann

Vier Tore an einem Nachmittag: Nick Zander schoss den FC Verden 04 II am Sonntag im Alleingang zum 4:3-Sieg über die TuSG Ritterhude. Damit darf die Twietmeyer-Elf in der Bezirkskliga von einem Platz im oberen Drittel träumen.

Verden – Es sah nach einem ruhigen Geburtstags-Nachmittag für Jan Twietmeyer aus – am Ende musste der Coach des FC Verden 04 II an seinem 36. aber noch ein bisschen bangen: Im Bezirksliga-Duell mit der TuSG Ritterhude feierte der Aufsteiger am Sonntag einen verdienten 4:3 (2:1)-Erfolg, der nach dem Anschluss der Gäste (89.) noch einmal kurz in Gefahr geriet. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, weil wir uns zu sicher waren und eine höhere Führung vergeben haben. Das ist der einzige Vorwurf an die Mannschaft“, resümierte der Delmenhorster.

Dass die drei Punkte in seinem Geburtstagspäckchen lagen, hatte er in erster Linie Nick Zander zu verdanken. Der Stürmer erzielte alle vier Treffer für die Landesliga-Reserve, die nach den Regenfällen der Vortage auf den Kunstrasenplatz ausgewichen war. „Das hat er da vorne zusammen mit Bastian Deke schon gut gemacht“, lobte Twietmeyer sein Offensiv-Duett.

Verdener benötige 20 Minuten

Dabei brauchten die Gastgeber rund 20 Minuten, um ihre spielerische Linie zu finden. So lagen die früh attackierenden Gäste 1:0 durch Christian Barth in Front (12.). Der Ritterhuder profitierte von einem üblen Ausrutscher von Keeper Torben Bruns nach einem Rückpass von Steen Burford mit dem dritten Versuch. „Torben hat uns zuletzt oft gerettet. Und da wir gewonnen haben, macht dieser Fehler letztlich nichts aus“, zeigte sich das Geburtstagskind gnädig: „Aber wir haben die Bälle auch zu viel ins Zentrum gespielt, wo es dann gefährlich wurde.“

Er stellte dann auf Raute im Zentrum um, wodurch die Verdener ihren Rhythmus erhielten. Scheiterte der mit Maske spielende Kato Tavan noch an Keeper Meier (15.), machte es Zander in der 21. Minute besser. Eine feine Kombination über Kmail Zaid-Nasser und Alexander Halinger verwertete der Stürmer zum 1:1. Kurz vor der Pause gelang Zander nach schnellem Zug und Pass von Lasse Homann das 2:1 (44.).

Zum Schluss noch aufgeschreckt

Ideal begann der zweite Abschnitt: Mit einem Schlenzer vom Strafraumeck erhöhte Zander auf 3:1 (48.). Im Jubel wurden die Allerstädter jedoch unachtsam, fast im Gegenzug war Chris Hybsz völlig frei und schob Bruns die Kugel zum 3:2 durch die Beine. Es ging weiter Schlag auf Schlag: Deke wurde nach Zaid-Nassers Pass im Strafraum gelegt, Zander blieb cool vom Punkt und schien mit dem 4:2 alles klarzumachen (55.).

In der Folge vergaben Halinger, Zander und Homann noch gute Chancen, die Verdener ruhten sich dann auf ihrem Vorsprung aus. Bis sie noch einmal hochschreckten: Noah-Leon Hilse setzte einen Kopfball nach Barth-Freistoß zum 4:3 (89.) freistehend unter die Latte. Das war es dann aber auch.