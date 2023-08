TSV Fischerhude-Quelkhorn taucht gegen FC Verden 04 II völlig ab – 1:6

Von: Ulf Horst von der Eltz

Immer einen Tick schneller am Ball: Robin Schroeb (li.) gewinnt dieses Duell gegen Fischerhudes Yannick Jeschke. Am Ende setzte sich Verden II souverän 6:1 durch. © Hägermann

Auf den TSV Fischerhude-Quelkhorn kommen offenbar wieder schwere Zeiten zu: Im Bezirksliga-Derby gegen den FC Verden 04 II kassierte die Kalteis-Elf am Sonntag eine empfindliche 1:6 (0:3)-Heimpleite.

Fischerhude – Nach dem Auftaktsieg über den VSK Osterholz setzte es zwei Niederlagen mit 1:10 Toren – das Team rutschte auf einen Abstiegsplatz. „Das hatten wir vor der Saison ja schon gewusst, weil die Vorbereitung teilweise verschlafen wurde. Wir sind einfach noch nicht so weit und müssen viel mehr reinlegen als andere Vereine mit besseren Möglichkeiten“, meinte Vitalij Kalteis. Der Coach nach dem Derby knallhart: „Läuferisch waren wir nicht auf der Höhe. Daher sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen und konnten keinen eigenen Aufbau betreiben. So kannst du in dieser Liga nicht mithalten.“ Dennoch will der Trainer versuchen, die Ruhe zu bewahren, „um weiter zu arbeiten und uns zu verbessern. Heute haben alle nicht das gebracht, was die bringen könnten.“

Auf der anderen Seite zeigte sich Trainer Jan Twietmeyer zufrieden, dass seine Elf die Schwächen der Gastgeber genutzt hatte: „Es gab eigentlich nie Probleme, weil wir Ball und Gegner laufen ließen, gut die Seiten verlagert haben. Mit ein bisschen mehr Konzentration hätte es am Ende auch höher ausgehen können.“ Zwar sah der B-Lizenz-Inhaber eine geschlossene Leistung, wollte aber sein Sturm-Duo hervorheben: „Nick und Basti harmonieren da vorne prächtig.“

Nick Zander markiert vier Treffer

So war es kein Wunder, dass Bastian Deke auf Vorlage von Nick Zander das 1:0 (23.) als Dosenöffner lieferte. Nur vier Minuten später erhöhte Max Loos mit einem platzierten 20-Meter-Schuss auf 2:0. Dann kam Zanders große Zander, das Offensiv-Ass begab sich an der Wümme auf Fang. Das 3:0 (35.) und das 4:0 (49.) erzielte er nach Fouls an ihm selbst von Patrick Ripke (Kalteis: „Vorher abseits“) sowie von Justin Sammann. Auf 5:0 (75.) stellte Zander nach Kalski-Ecke, die Keeper Benedikt Frank zunächst pariert hatte, im Nachschuss.

Ärgerlich aus FC-Sicht war das 1:5 (84.), als Lasse Freiberg von einem Fehler im Aufbau profitierte. Wie es zum Derby passte, setzte Zander nochmals ein Highlight und knallte einen Freistoß links oben in den Knick – 6:1 (88.). Sein vierter Treffer.