Zahltag für Stais in Salzburg

Morsum – Gleich zwei sensationelle Erfolge feierte am Wochenende beim Vier-Sterne-Hallenreitturnier in Salzburg die 23-jährige südafrikanische Springreiterin Alexa Stais auf dem 14-jährigen Oldenburger Wallach Quintato und auf der elfjährigen Stute Kia V. Alexa Stais gewann die jeweils mit 25 000 Euro dotierte „Murhof Gruppe Trophy“ auf Quintato und den „Grand Prix von Salzburg“ auf Kia V gegen internationale Konkurrenz aus mehr als 15 Ländern.

Das Morsumer Paar blieben in der „Murhof Gruppe Trophy“ strafpunktfrei in 61,23 Sekunden und siegten vor dem Irländer Shane Breen auf Evita (0/61,97) und Gerco Schröder (Niederlande) auf Glock’s Zaranza (0/65,66). Im „Großen Preis von Salzburg“, eine weitere internationale Springprüfung, siegte die junge Südafrikanerin auf ihrer Stute nach einer Nullrunde im Umlauf und der mit Abstand schnellsten Zeit im Stechen fehlerfrei in 36,52 Sekunden und sorgte für den zweiten großen Zahltag bei diesem Turnier. Das Duo siegte vor dem Australier Jake Hunter auf WCE Cruco (0/38,43), dem Österreicher Matthias Atzmüller auf Obora’s Can Can (0/39,80) und dem Amerikaner Wilton Porter auf Caretinhus (0/42,01).

Im „Salzburg Masters“, einer auch mit 25 000 Euro dotierten internationalen Springprüfung, blieb sie auf Quintato fehlerfrei in 68,71 Sekunden und kam damit unter 63 Startern aus 16 Nationen auf Platz zwölf. Stais riskierte in dieser Prüfung von der Zeit her nicht alles. Ihr vorrangiges Ziel war es dieses Mal, fehlerfrei zu bleiben und dadurch in die Platzierung zu kommen. Pech hatten beide am Sonntag in einer mit insgesamt 95 000 Euro dotierten Springprüfung. Nach einem Abwurf im Umlauf erreichten sie nicht das Stechen und mussten sich unter den 40 Teilnehmern mit Rang 13 begnügen.

Durch ihre starken Leistungen in Salzburg ist Stais ihrem großen Ziel, den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, wieder ein ganzes Stück näher gekommen. jho