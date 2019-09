Youngster Vogel setzt Schlusspunkt – 9:4

Oyten – Perfekter Saisonstart: Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung bezwang Aufsteiger TV Oyten in der Tischtennis-Landesliga den TuS Lachendorf mit 9:4. Die Doppel verliefen planmäßig, sodass nur die neue Paarung Vogel/Igel dem Lachendorfer Spitzendoppel Kunz/Neubert unterlag.

Während Peter Igel (3:0) und Dirk Chamier von Gliszczynski (3:1) keine Probleme hatten, musste sich Oliver Helming dem starken Stefan Kunz in vier knappen Sätzen geschlagen geben. Vincent Vogel verkaufte sich bei seinem Debüt sehr gut und sah gegen Bastian Neubert beim 8:3 im fünften Satz schon wie der sichere Sieger aus. Doch letztlich musste sich der Youngster trotz Matchball doch noch mit 10:12 geschlagen geben.

Im unteren Paarkreuz brauchte Franz König erst einmal Zeit, um in sein Spiel zu finden. Agierte er in den ersten beiden Sätzen noch viel zu fehlerhaft, dominierte er die Sätze drei bis fünf nach Belieben (10:12, 8:11, 11:2, 11:3, 11:3). Da der trainingsfleißige Arne Fichtner mit einem deutlichen 3:0 den Tisch verließ, stand es zur Pause 6:3. Igel mit seinem zweiten deutlichen Erfolg und Helming mit einem knappen Fünf-Satz-Sieg über Miklis erhöhten auf 8:3. Zwar unterlag Chamier von Gliszczynski ebenfalls Neubert, doch Vogel sorgte mit seinem 3:0 über Appel für den Schlusspunkt. „Wäre Lachendorf komplett gewesen, wäre es ganz knapp geworden,“ merkte TVO-Teamsprecher Peter Igel das Fehlen von Lachendorfs Nummer Vier Fabian Dahl an. Er selbst ist mit Ellbogenproblemen zwar immer noch gehandicapt, wird beim FC Hambergen aber voraussichtlich spielen. bdr