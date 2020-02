Yara Peymann souverän zum Titel

Auch Daan Kris Marinov-Spellmeyer Tennis-Regionsmeister / Raphael Weiß Vize

+ Ohne Niederlage zum Titel: Völkersens Yara Peymann.

Verden – In der Tennisregion Bremen wurden in den Altersklassen der U9 und U10 die Regionsmeister ermittelt. Mit guten Leistungen ließen auch die Talente der kreisverdener Tennisvereine aufhorchen und spielten bei der Titelvergabe eine bedeutende Rolle. Waren sie vor einer Woche noch Teamkollegen im erfolgreichen Team der Landesmeisterschaften, trafen Raphael Weiß (TV Bierden) und Daan Kris Marinov-Spellmeyer (Ottersberger TC) nun im Endspiel der U10 im direkten Duell aufeinander. Beide hatten sich durch deutliche Gruppensiege für das Finale qualifiziert. Nach einem sehr ausgeglichenen ersten Satz setzte sich Daan Kris Marinov-Spellmeyer im zweiten Durchgang klarer ab und gewann den Titel durch einen 7:6, 6:3-Erfolg. In der Altersklasse U10 der Mädchen gewann Yara Peymann (TC Völkersen) souverän den Titel. Sie blieb in ihren Tennisspielen ungeschlagen und entschied auch die athletischen Übungen klar für sich. Auch in der U9 landeten kreisverdener Nachwuchskräfte auf dem Treppchen. Beim überlegenen Sieg von Carl Grohbrüg (TC BW Scheeßel) kam Elia Baran Deliormann (TG Thedinghausen) auf Platz zwei. Bei den Mädchen entschied Lotta Meyer (TV Bierden) die Nebenrunde für sich.