„Wunderwaffe“ Warnke – 2:0

Ulf von der Eltz

Etelsen - Am Schlosspark wird auch in der nächsten Saison Landesliga-Fußball zu sehen sein: Mit einem verdienten 2:0 (2:0)-Erfolg über den TuS Harsefeld beseitigte der TSV Etelsen am Mittwichabend die letzten Zweifel und bejubelte wie erhofft vorzeitig den Klassenerhalt.

Dabei gab André Koopmann, der den verhinderten Trainer Dennis Offermann an der Seitenlinie vertrat, seinen Einstand als Interimscoach mit einer Überraschung: Oliver Warnke, sonst meist auf der Sechs, beorderte er in den Sturm – und diese ungewöhnliche Maßnahme zahlte sich schnell aus. Wurde ein erster Schussversuch des künftigen Heeslingers noch geblockt, schlug „Wunderwaffe“ Warnke in der 26. Minute zu. Nach kurzer Ablage von Pascal Kubiak zirkelte er die Kugel aus 16 Metern in den Winkel – 1:0. „Dass Oli es vorne auch kann, wusste ich vorher. Dass er jedoch so ein Traumtor schießen würde, konnte ich natürlich nicht ahnen“, freute sich Koopmann übers Gelingen seines taktischen Schachzugs.

Da Warnke oftmals die Bälle festmachte, kamen die Blau-Weißen auch zu mehr Chancen als in den vergangenen Partien. Ob es am frühen Schock lag, dass die Harsefelder überhaupt nicht erkennen ließen, noch eine Titelchance zu besitzen, dürfte ihr Geheimnis bleiben. „Wir waren aber richtig gallig in den Zweikämpfen und haben von Beginn an untermauert, dass wir den Klassenerhalt selbst perfekt machen wollen“, lobte Koopmann seine Elf. Mit dem 2:0 nur acht Minuten nach der Führung zog Yannik Funck den Gästen schon den Zahn – der Innenverteidiger bugsierte einen Eckball von Stephan van Feeden mit Kopf und Schulter in die Maschen. Dass Ole Bruns kurz vor der Pause den ersten gefährlichen Schuss aufs Etelser Tor abgab, war bezeichnend für die Harsefelder Hilflosigkeit.

Auch in den zweiten 45 Minuten hatten die Schlossparkkicker alles im Griff, weil sie in der Anfangsphase wach blieben. Zweimal hätte van Freeden sogar noch erhöhen können (52., 60.). Wieder nur einmal sorgte die Mandel-Elf durch Kähms Schuss knapp neben den Kasten für Gefahr (75.) – das war’s. Und so konnte Koopmann seinen Arbeitstag völlig entspannt ausklingen lassen: „Ein äußerst gerechter Sieg, wir haben eine solide Mannschaftsleistung geboten. Jetzt wollen wir bis zum Schluss noch ein paar Plätze klettern.“

TSV Etelsen: Büchau - Petzold, Büssenschütt, Funck, Schuldeis, Langreder, Jäger, Kubiak (62. Meyer), van Freeden (75. Gräpler), Reiners (87. Wöltjen), Warnke.

Tore: 1:0 (26.) Warnke, 2:0 (34.) Funck.