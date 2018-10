Würdemann lässt Achim jubeln

Verden - Während der TSV Otterstedt in der 1. Fußball-Kreisklasse weiter den Platz an der Sonne nach einem klaren 3:1-Heimerfolg innehat, wartet Absteiger TSV Bierden weiter auf den ersten Sieg, musste sich auch TSV Achim II beugen.

TSV Blender - TSV Brunsbrock II 2:2 (0:2). Die Gäste führten zur Pause durch die Treffer von Fynn Köster aus der 33. Spielminute und Luca Stelter nur vier Minuten später zur Pause mit 2:0 Toren. Lars Hustedt mit dem Wiederanpfiff erzielte den Anschlusstreffer für Blender. Ole Bielefeld war es, der nach einer Stunde zum 2:2-Endstand traf.

TSV Otterstedt - TSV Thedinghausen II 3:1 (2:0). „Das war ein verdienter Heimsieg für uns“, so Otterstedts Coach Claas Bahrenburg. Matthias Mahnken per direkt verwandelten Freistoß sorgte für die Führung. Christian Hennings stellte danach die 2:0-Pausenführung für die Gastgeber her (32.). Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn gelang Nils Boldt aber der Anschlusstreffer für die Gäste. Doch Christian Hennings machte dann letztlich den Deckel für den Primus drauf (77.).

TSV Achim II - TSV Bierden 2:1 (1:1). Achims Trainer Amir Abidovic sprach später von einem eher glücklichen Sieg seines Teams, „denn ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen.“ Die Gastgeber gingen durch Huseyin Tuncel nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung. Vittorio Zambrano glich für Bierden eine Minute vor der Pause aus. Zehn Minuten vor dem Ende war es dann Fabian Würdemann, der den 2:1- Siegtreffer erzielte.

SVV Hülsen II - Verdener Türksport 0:3 (0:2). „Das Endergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht so ganz wider, denn es war eine recht ausgeglichene Partie. Mit dem Unterschied, dass die Gäste ihre Torchancen im Gegensatz zu uns eiskalt nutzten“, so Hülsens Co-Trainer Frank Flegel. Mohamad Alanzi erzielte die Führung der Gäste (24.). In der 39. Minute stellte Abdulkadir Das die 2:0-Pausenführung für den Verdener Türksport her. Erneut Abdulkadir Das traf nach einer Stunde zum 3:0-Endstand.

MTV Riede II - SV Baden 5:2 (5:1). Hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war Riedes Trainer Andreas Rühmann: „Von Beginn an haben wir gezeigt, wer Herr im Haus ist.“ Riede ging nach gut einer Viertelstunde durch Janek Wohlers in Front. Jonathan Zilz mit einem Doppelpack erhöhte auf 3:0 (20./27.). Erdal Yüksel gelang für Baden nach einer halben Stunde der Anschluss, doch noch vor der Pause machten Daniel Zils (34.) und Jonathan Zilz (44.) mit seinem dritten Treffer den Sack zu. Im zweiten Abschnitt nahm der Gastgeber dann das Tempo raus und so kam der SVB durch den Treffer von Luca Buchwitz aus der 54. Minute noch zu etwas Ergebniskosmetik.

ml