Wülbers-Mindermann köpft spätes Siegtor – 3:2

Kreisliga: Fischerhude gegen Hönisch im Glück / Ricardo Seidel stinksauer auf Schiri Yüksel

+ Rassiger Zweikampf im rassigen Hit: Fischerhudes Dennis Klee (r.) kommt gegen Hönischs Niklas Wigger zu spät. J Foto: Hägermann

Fischerhude - Von Björn Drinkmann. fischerhude - Von Björn Drinkmann. Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga bot alles, was es im Vorfeld versprochen hatte. Zwei offensive Teams, die beide einen Sieg verdient gehabt hätten. Am Ende köpfte Michel Wülbers-Mindermann am Sonntag den 3:2 (2:1)-Erfolg für Primus TSV Fischerhude-Quelkhorn gegen den SV Hönisch. Dabei ging es gut los für die Gäste. Hannes Hammer lauerte am langen Pfosten und markierte aus kurzer Distanz das 1:0 für die Seidel-Elf (9.). Doch im Gegenzug lief Malte Nord allen davon. Hönischs Keeper Fabian Borchers konnte ihn nur per Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß nutzte Kilian Grimm eiskalt zum 1:1 (10.). In der 32. Minute hatten die Gastgeber zwei Mal den Torschrei auf den Lippen, doch Borchers reagierte glänzend. Aber die Hönischer konnten das Leder nicht klären und Sven Cordes wuchtete den Ball per Kopf zum 2:1 in die Maschen. Vor der Pause hätten Wülbers-Mindermann und Henning Wiechmann die Partie bereits entscheiden können, doch sie scheiterten entweder am Pfosten oder daran, dass Wiechmann knapp verzog.