WSV Verden: Paula Wiebe feiert gleich drei Norddeutsche Titel

Mit reichlich Edelmetall dekoriert: Paula Wiebe, Holger Dupree (links) und Jannik Vogel vom WSV Verden glänzten bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg. © Verein

Dreifach-Gold für Paula Wiebe sowie weitere Titel für das Duo Holger Dupree und Jannik Vogel – mit diesen Erfolgen kehrten die Kanuten des Wassersportvereins Verden von den Norddeutschen Meisterschaften aus Hamburg zurück.

Verden – Paula Wiebe gewann mit großem Vorsprung ihre Rennen über 100 m im Sprint, 500 m und 2000 m vor der Konkurrenz und wurde dremal mit dem Norddeutschen Meistertitel ausgezeichnet. Lediglich im Kanumehrkampf, bestehend aus einem Laufsprint, 1500 m Lauf und 500 m Kajakfahren, musste sich die Allerstädterin knapp mit Platz zwei begnügen.

Gold auch an Jannik Vogel und Holger Dupree

Auch die WSV-Seniorenfahrer Holger Dupree und Jannik Vogel waren äußerst erfolgreich und wurden Norddeutsche Meister. Den Einer Kajak über 500 m gewann Vogel in seiner Klasse und belohnte sich mit dem Meistertitel. Im Zweierkajak über 500 m siegten Dupree/Vogel klar vor der Konkurrenz. Auf der Langstrecke über 5000 m starteten beide im Einer Kajak. Jannik Vogel gewann in seiner Klasse den Titel, Holger Dupree wurde in seiner Klasse Vizemeister über die lange Strecke.

Wechselhaftes Wetter mit zum Teil böigem Wind hatte es für die Kanuten auf der Regattabahn in Hamburg-Allermöhe nicht einfach gemacht.