WSV Verden holt gleich neun Erfolge in Preetz

Gleich fünf Siege feierte Paula Wiebe vom WSV Verden in Preetz. © Verein

Neun Siege bei zehn Starts: So lautet die starke Bilanz des WSV Verden bei der gut besuchten Regatta in Preetz auf dem Lanker See, die gleichzeitig zu den Landesmeisterschaften in Schleswig-Holstein zählte.

Verden - Paula Wiebe gewann in ihrer Klasse weibliche Schüler B alle Rennen über 200m, 500m, und 2000m im Einerkajak und mit einer Partnerin aus Neumünster in Renngemeinschaft auch im Zweier-Kajak über 200 sowie 500m.

Auch das Trainerteam des WSV startete mit Holger Dupree und Jannik Vogel im Einer- und Zweier-Kajak. In Ihren Altersklassen gewannen sie über die 200m und 500m-ihre Rennen im Einer-Kajak, auch im Zweier-Kajak über 200m waren die beiden erfolgreich.

Lediglich im Zweier-Kajak über 500m reichte es nicht ganz für Gold, hier erkämpften sie gegen wesentlich jüngere Konkurrenz, einen dritten Platz. Nächster Regattatermin für die WSV-Kanuten ist die Norddeutschen Meisterschaft in Hamburg-Allermöhe vom 14. bis 16. Juli.