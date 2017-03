Wrede & Co. lassen noch zu viel liegen

Auch Joost Windßus durfte gegen Nordhorn II kräftig zulangen und traf am Ende sechsmal in die Maschen. J Foto: Hägermann

Daverden - Von Björn Lakemann. Ohne größere Mühe übersprang Handball-Verbandsligist TSV Daverden die zugegebenermaßen nicht sehr hohe Hürde HSG Nordhorn II. Vor einer anständigen Zuschauerzahl kam das Team von Übungsleiter Thomas Panitz zu einem deutlichen 37:21 (18:9) und nahm damit erfolgreich Revanche für die Hinspielniederlage.

„Der Erfolg hätte deutlicher ausfallen müssen, wenn wir die nötige Konsequenz an den Tag gelegt hätten“, befand „Panitz nach diesem Pflichtsieg. Für Gäste-Coach Lars Hoogeveen, der den verdienten Daverdener Erfolg anerkannte, war ein Spielen ohne Haftmittel ein Unding: „Ohne Harz ist das kein Handball. Das ist wie Billard ohne Kreide!“ Daverden, das ohne ein Quartett von Leistungsträgern antraten, legte gleich los wie die Feuerwehr und Linkshänder Patrick Bartsch glückte das 10:3 (12.). Die Gäste aus dem Emsland zogen umgehend ihre Auszeit. „Die Deckung muss mehr zupacken“, war Hoogeveen fokussiert. Doch damit stand er so ziemlich alleine da und die Daverdener spazierten nach Belieben durch die löchrige Deckung der Zweitliga-Reserve, die in dieser Verfassung kaum noch den Klassenerhalt realisieren kann. Fünf Treffer in Serie ließen bei Ruben Zeidlers Bude zum 16:5 (21.) bereits Schlimmes für die Gäste erahnen. Beim Pausenstand war die Messe längst gelesen.

In Abschnitt zwei blieb der Gastgeber konsequent. Und zwar im Treffererzielen als auch im fahrlässigen Vergeben von besten Einwurfchancen. Nach 17 Paraden machte Keeper Sören Schmincke in der 49. Minute Platz für Nico Janssen, der aber nicht mehr allzuviel an die Finger. Ein weiterer Torwart hatte mit Arne Rode, der als Rechtsaußen mitmischte, gar die Chance auf einen Treffer. Doch sein Wurf landete am Pfosten. Als Zeidler in der letzten Minute mit dem 37:21 die Party beendete, entfuhr es Hallensprecher Jürgen Holtkamp: „Dieses Tor entschuldigt alles.“ Durch den Sieg von Bützfleth hat Daverden in der nächsten Woche beim SVGO das nächste Endspiel vor der Brust.

Tore TSV Daverden: Wrede (14/4), Beinker (4), Windßus (6), Wilkens (3), Gätjen (1), Zeidler (3), Bartsch (4), von Salzen (1), Bodenstab (1).