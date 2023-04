TSV Etelsen: Wortmanns Lohn nach langer Pause

Von: Frank von Staden

Riesengroß war der Jubel und auch die Freude für Hauke Wortmann (Mitte), der den 3:1-Endstand erzielte. © Staden, Frank von

Was für ein Comeback für Etelsens lange verletzten Landesliga-Stürmer Hauke Wortmann: gegen Teutonia Uelzen erst kurz vor Schluss eingewechselt, gelang dem Leidgeprüften in der Schlussminute das entscheidende 3:1 (1:0).

Etelsen – Der Fußball schreibt immer wieder interessante Geschichten. So auch am Sonntag im Landesliga-Duell zwischen dem TSV Etelsen und dem SV Teutonia Uelzen. Da wechselte TSV-Coach Nils Goerdel den ewig verletzten Hauke Wortmann in der 79. Minute für den zuvor bärenstark aufspielenden Nils Koehle ein – elf Minuten später gelang gerade diesem so unglaublich lange leidgeprüften Wortmann das alles entscheidende 3:1 (1:0) in einem auf sehr guten Landesliga-Niveau geführten Spiel.

Klar, dass die Freude des Stürmers, der in zwei Saisons aufgrund zahlreicher Verletzungen (u.a. Knie und Schambeinentzündung) erst sein zweites Spiel für die Schlossparkkicker absolvieren konnte, kaum Grenzen fand. „Und dass sämtliche Spieler plus die Ersatzbank zum Jubeln kamen, zeigt, wie dieses Team tickt“, freute sich später auch Etelsens Coach Nils Goerdel für seinen Angreifer, der bei diesem Treffer seine ganze Schnelligkeit ausspielte, nach einem langen Ball zwischen die Teutonen-Abwehr spritzte und so auch den herauseilenden Keeper noch tunneln konnte (90.).

War der frühe Dosenöffner für den TSV Etelsen: Luca Bischoff, der in dieser Szene zum 1:0 trifft. © von Staden

„Letztlich war das der nächste Step zum Klassenerhalt, auch wenn es eher ein schmutziger Sieg war, den wir uns hart erarbeiten mussten. Aber er war aufgrund der besseren Chancen auch nicht unverdient“, konstatierte da später ein rundum zufrieden Etelser Trainer, dessen Team vor allem im ersten Abschnitt optisch klar überlegen war, Keeper Moritz Nientkewitz Bälle mehr holen denn halten musste. Sein Pendant Ken Marko Venancio musste da schon mehr schwitzen, war aber bereits nach drei Minuten geschlagen, als der extrem laufstarke und immer gefährliche Luca Bischoff nach einem weiten Bähr-Einwurf per Kopf zur Stelle war. Einen Koehle-Hammer indes entschärfte Venancio (32.) mit Bravour. Beim 2:0 kurz nach der Pause war der Teutonen-Schlussmann dann aber erneut machtlos. Eine Bischoff-Ecke legte Uelzens Arndt direkt auf Mirko Radtke, der aus elf Metern keine Mühe hatte, einzunetzen.

Als dann aber Lankenau völlig frei stehend den Anschluss für die Gäste ausließ, war das quasi ein Weckruf für die Uelzener, die nun immer mehr Druck aufbauten und so auch verdient zum 1:2 (72.) per Konter durch den erst zur Pause gekommenen Goalgetter Philipp Hatt kamen. Die besseren Chancen aber boten sich letztlich den Hausherren. Erst scheiterten der eingewechselte Alex Ruf und danach auch Luca Bischoff (78./81.). Alle Hoffnungen der Gäste auf den Ausgleich begrub dann letztlich Hauke Wortmann.