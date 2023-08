Wortmann verstärkt Etelser Reserve im Derby gegen Verden II

Von: Frank von Staden

Teilen

Etelsens Hauke Wortmann soll am Sonntag im Derby gegen den FC Verden 04 II Spielpraxis sammeln. © Privat

Verschiedener könnten die Vorzeichen vor diesem Bezirksliga-Derby wahrlich nicht sein. Während der gastgebende TSV Etelsen II als Aufsteiger und Kreisliga-Meister noch seiner Form aus der vergangenen Saison etwas hinterherläuft, konnte der FC Verden 04 II nahtlos an die ordentliche Leistung aus der Serie ‘22/23 anknüpfen.

Etelsen/Verden – „Deshalb ist es auch schwer, den kommenden Gegner einzuschätzen. Etelsen ist irgendwie noch nicht in der Liga angekommen. Wir werden alles daran setzen, dass das auch nach dem Derby so sein wird“, hat sich Verdens Coach Jan Twietmeyer den vierten Dreier im fünften Saisonspiel auf die Fahnen geschrieben. Wichtig für ihn: „Die Etelser sollen sich von Beginn an nach uns richten. Nur so können wir dann letztlich auch den bisher positiven Saisonverlauf fortsetzen!“ Fehlen werden ihm Tom Müller (verletzt) sowie Keeper Paul Gansbergen (Urlaub).

Ein Punkt aus bisher vier Partien: Die Ausbeute der Schlossparkkicker könnte durchaus positiver sein. „Aber wir gewöhnen uns so langsam an das höhere Niveau in dieser Liga“, meint da TSV-Trainer Andy Wilkens, der derzeit noch bis kommenden Donnerstag im Urlaub weilt und an der Seitenlinie am Sonntag von seinem Co Nevzat Toprak vertreten wird.

Mit von der Partie wird dabei Erst-Herren-Leihgabe und Offensivkraft Hauke Wortmann sein, der nach seiner längeren Verletzungspause in der Reserve wieder erste Schritte machen und Spielpraxis sammeln soll.