Korbball: TSV Emtinghausen gerüstet für Niedersachsenliga-Saison

Spiel wird schneller

+ © Westermann Cara Bollhorst (links) und Mara Schumacher (rechts) verstärken ab Sonntag die Emtinghauser Korbballerinnen in der Niedersachsenliga. Darüber freut sich Trainerin Angela Wortmann. © Westermann

Emtinghausen - Von Neele Knief. Nachdem die Korbball-Bundesliga Nord bereits am vergangenen Wochenende startete, darf nun auch der TSV Emtinghausen in der zweithöchsten Spielklasse, der Niedersachsenliga, endlich wieder ran. Am Sonntag wartet zunächst das Team aus Brake, ehe es dann gegen den Aufsteiger aus Heiligenfelde geht.