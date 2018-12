Wolkow weist Verden-Aller den Weg – 37:32

Verden - „Wir haben den Klassenerhalt auf dem Zettel. Und dafür haben wir jetzt schon 11:11 Punkte“, stellte Sascha Kunze, Coach des Handball-Landesligisten HSG Verden-Aller, am Sonntagabend nach dem Sieg beim TV Sottrum erfreut fest. Allerdings war das 37:32 (17:14) schwer erkämpft, weil sich der Letzte mit Händen und Füßen gegen die zwölfte Saisonpleite wehrte. Nachdem die Wiestestädter durch Fabian Kihsing den ersten Treffer gesetzt hatten, führten die Gäste beim 5:4 (10.) durch den neunfachen Torschützen Juri Wolkow erstmals. Aber der Underdog kämpfte in einem nicht guten Spiel. Dennoch legte das Kunze-Team durch Youngster Jannik Rosilius ein 9:7 (15.) vor. Die Sottrumer kamen mit Wucht zurück und lagen letztmals beim 12:11 (23.) durch Claas Freymuth vorne. Bis zum Wechsel diktierte Verden den Takt und traf erneut durch Wolkow – 17:13.

Doch das Heimteam schnupperte bis zum 21:22 (37.) an der Überraschung. In der Folge zogen die Allerstädter das Tempo an, erneut der sechsfache Torschütze Rosilius schaffte mit dem 29:25 zehn Minuten vor Ultimo die Vorentscheidung. Allerdings blieb der TVS bis zum 30:33 (57.) in Reichweite. Nachdem die Gäste in Sottrums offener Deckung drei Buden markierten, war alles klar – 30:36 durch Tobias Albert.

Tore HSG Verden-Aller: Wolkow (9/1), Fechner (7/4), Rosilius (6), Torge (5), Albert (5), Schaffeld (2), Koröde (1), Mattfeldt (1), Genee (1). J bjl