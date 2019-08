Wolkow stolz auf seinen Beach-Nachwuchs

Der Beach-Nachwuchs der Handballregion Mitte Niedersachsen lieferte bei der DM in Nürnberg eine gute Vorstellung ab und sicherte sich am Ende Bronze. Foto: Frei

Verden/Oyten – Bei der Deutschen Meisterschaft im Beach-Handball der Junioren in Nürnberg konnte sich Bastian Claasen (Jahrgang 2004) von der HSG Verden-Aller direkt für den Nationalkader des Deutschen Handballbundes (DHB) qualifizieren.

Hinzu kommen mit seinen Vereinskameraden Lasse Metzing (2005) und Tom Blatt (2004) sowie Lukas Seliger (TV Oyten, 2004) noch vier Akteure aus dem Kreis Verden, die sich bei Beachhandball-Bundestrainer Marten Franke aus Bremen für eine Nachsichtung ins Notizbuch spielten. Bei den Mädchen hatte es einzig Verdens Jette Dudda (2004) den Sprung in die DHB-Nachsichtung geschafft.

Bei der DM nur eine Woche zuvor in Franken lieferten die Akteure der Handballregion Mitte Niedersachsen (HRMN) starke Spiele ab. Dementsprechend zufrieden war auch Coach Juri Wolkow: „Ich bin sehr stolz.“ 32 Teams ermittelten in den Spielklassen weibliche A sowie männliche A und B-Jugend die neuen Titelträger. Dabei sorgte insbesondere die B-Jugend der HRMN für Furore. In der Vorrunde entschied das Wolkow-Team sämtliche Spiele für sich. Unter anderem standen Erfolge gegen Bad Schwartau sowie Berlin, das letztlich Zweiter wurde, auf der Liste.

Endstation war dann im Im Halbfinale, wo es gegen die Nordlichter aus Oldenburg ging. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage zu Buche. „Obwohl meine Mannschaft gute Lösungen fand. Doch körperlichwaren wir einfach unterlegen“, befand der Übungsleiter, der im Spiel um Rang drei mit seinen Scghützlingen auf eine Auswahl Bremens traf. Der erste Satz ging noch verloren. In der Folge stimmten aber Abehrleistung und Treffsicherheit, sodass Bronze nach einem umkämpften 2:1 heraussprang.

In der Mädchenkonkurrenz landete das Team aus der Handballregion auf Platz acht. In der Auftaktpartie ging es gegen die „Beachparties“, immerhin Deutscher Meister von 2018, in dem es nach gewonnenen ersten Satz und verlorenem zweiten in das Penaltywerfen ging. Dieses wurde verloren und in den Folgebegnungen gelang der Auswahl der HRMN, die normalerweise von der Oytenerin Julia Freymuth gecoacht wird, noch ein Ausrufezeichen beim Erfolg gegen Berlin, das im Endklassement dieser hochklassigen Veranstaltung den zweiten Platz belegten. bjl