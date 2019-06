Wolfgang Dittner trotzt den Krämpfen

Triathlon-EM: Verdener knackt als 52. der AK 50 die Fünf-Stunden-Marke

+ Wolfgang Dittner

Verden – Bei optimalen Rahmenbedingungen gingen bei den Triathlon-Europameisterschaften im dänischen Elsinore zunächst die Profis im Hafenbecken von Helsingör an den Schwimmstart. Bereits 3:39:35 Stunden später erreichte Rodolphe von Berg (USA) mit elf Sekunden Vorsprung vor dem Favoriten Javier Gomez (ESP) die Ziellinie. Bei den Frauen siegte Holly Laurenz aus Großbritannien in 4:56:23. Nach den Profis begaben sich die mehr als 2000 Altersklassenathleten mit einem sogenannten Rolling-Schwimmstart, also mit einem selbst gewählten, der voraussichtlichen Schwimmzeit angepassten Startzeitpunkt, jeweils zu dritt in ihr Rennen.