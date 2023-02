eFootball: Wolf/Zerfowski verpassen großen Wurf

Von: Frank von Staden

Schied mit seinem Teampartner Christian Zerfowski am Wochenende bei den Landesmeisterschaften im eFootball aus: Felix Wolf vom SVV Hülsen. © Hägermann

Sie rochen am Achtelfinale bei den niedersächsischen eFootball-Meisterschaften, doch letztlich mussten sich die für den SVV Hülsen an den Start gegangenen, frischgebackenen Kreismeister Felix Wolf und Christian Zerfowski dem Duo des SV Meppen nach Verlängerung und Elfmeterschießen mit 3:4 geschlagen geben. Damit strichen sie dieses Mal früh bei diesem Event die Segel.

Hülsen – Die fünfte Niedersachsenmeisterschaft im eFootball fand dabei wieder in Präsenz, erstmals am Sitz der VGH am Schiffgraben 4 in Hannover statt, nachdem in den beiden Vorjahren die Sieger online ermittelt worden waren. Darüber freuten sich auch NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert.

Als neue Konsolen-Könige konnten sich dabei Joel Reinecke und Edwin Scheel krönen lassen. Das Duo der JSG Isenhagen setzte sich unter 64 Teams bei der Endrunde um das VGH Masters im Finale gegen Gerard Krause und Sebastian Horstmann vom TuS Eschede mit 5:2 durch. Im kleinen Finale behielten René und Kevin Schütz vom Hunteburger SV mit 4:3 gegen Jan-Luca Gerecke und Robin Bräuer (SF Ahlum) die Oberhand. Joel Reinecke und Edwin Scheel haben sich für den DFB-ePokal qualifiziert, dessen Hauptrunde am 16. März ausgetragen wird. „Ich bin immer wieder über die Fertigkeiten und Kreativität der Spieler an der Konsole beeindruckt. Mit welcher Geschwindigkeit sie ihr Spiel gestalten, Richtungswechsel vornehmen oder Pässe in den freien Raum spielen“, sagte Schaffert. Auch NFV-Direktor Jan Baßler war live dabei und freute sich über den reibungslosen Ablauf. „Unser Dank gilt insbesondere den VGH Versicherungen, deren Unterstützung uns in die Lage versetzt, einen derart hochwertigen Wettbewerb anzubieten. Denn es ist immer etwas Besonderes, wenn man um den Titel eines Landessiegers spielt“, sagte Baßler. Gespielt wurde an der PlayStation 5 im Spiel „FIFA 23“. Zunächst wurden in 16 Vierergruppen im Modus Jeder gegen Jeden die beiden jeweiligen Gruppenersten ermittelt, die in das 16tel-Finale einzogen. Nach letztlich insgesamt 128 Turnierspielen bestiegen Joel Reinecke und Edwin Scheel am Ende den Thron. Neben der Teilnahme am DFB-ePokal gewann der neue niedersächsische eFootball-Champion Adidas-Gutschein-Gutschein und einen 300-Euro-Gutschein von Media Markt pro Spieler. Für Platz zwei gab es Adidas-Gutschein-Gutschein und 150 Euro-Media-Markt-Gutscheine pro Spieler dotiert. Die drittplatzierten Hunteburger erhielten Adidas-Gutschein-Gutschein und 60 Euro-Media-Markt-Gutscheine pro Spieler sowie zehn Trainingsbälle. Alle drei Teams wurden zudem mit Pokalen ausgezeichnet.

Als die Siegerehrung vollzogen wurde, saß Felix Wolf bereits in seinen vier Wänden. Denn der Bezirksliga-Fußballer studiert und wohnt auch in Hannover. „Zum Spielort hatte ich es gerade einmal fünf Minuten“, verrät der Offensivspieler, der sich über das Ausscheiden im 16tel-Finale schon etwas ärgerte. „Denn es war mehr drin. Die Meppener haben es ordentlich gemacht, keine Frage. Aber letztlich im Elfmeterschießen auszuscheiden, ist immer sehr bitter!“

Schon der Start in der Gruppenphase verlief nicht nach Maß. So verloren Zerfowski/Wolf ihre erste Partie mit 0:1, danach aber spielte das Hülsener Duo groß auf, dominierte die weiteren zwei Partien deutlich, fuhr ein 9:1 sowie ein 5:1 ein. Wolf: „Wir hatten das beste Torverhältnis, wurden aber nur Zweiter in der Gruppe.“ vst/nfv