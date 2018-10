Korbball-Bundesliga: Thedinghausen verliert wieder beide Spiele

Ein Korb in zwei Spielen: Auch Vanessa Rippe (blaues Trikot) konnte die Wurfausbeute des TSV Thedinghausen nicht verbessern. So gab es am zweiten Bundesliga-Spieltag erneut zwei deftige Niederlagen für das Knief-Team.

Thedinghausen - Wieder kassierte der TSV Thedinghausen in der Korbball-Bundesliga zwei herbe Niederlagen. Sowohl gegen den Oldenbroker TV (3:16) als auch gegen die SG Findorff (3:15) blieb das Team aufgrund der schlechten Trefferquote und der kräftezehrenden Manndeckung ohne Punkte.

Thedinghausen - Oldenbrok TV 3:16 (1:8). „Wir sind motiviert ins Match gegangen, wollten es besser machen als am ersten Spieltag“, erklärte Trainerin Anke Knief. Doch gelang Oldenbrok der bessere Start und führte schnell 4:0. Symptomatisch für den ganzen Spieltag waren die ersten Minuten des TSV. Das Team hatte mehrmals die Gelegenheit, die Anschlusstreffer zu erzielen und sogar auszugleichen. Doch fehlte bei den Würfen die nötige Konzentration. „Wenn wir solche Chancen bekommen, müssen wir sie nutzen, ansonsten werden wir nie punkten. Doch das Glück war heute nicht auf unserer Seite“, so Knief. In Hälfte zwei hatte Thedinghausen das Spiel etwas besser im Griff und schaffte es, sechs Minuten lang keinen Gegenkorb zu kassieren. Einige schöne Spielzüge konnte der TSV außerdem rausspielen, am Ende jedoch meistens ohne erhofften Korberfolg.

Thedinghausen - Findorff 3:15 (2:7). Thedinghausen ging mit schlechten Erinnerungen ins zweite Duell. Gegen Findorff hatten die Eyter-Damen kürzlich das Pokalspiel deutlich verloren und wusste um die Stärke des Gegners. Bis zum Pausenpfiff konnte die Mannschaft jedoch einige Angriffe der Findorffer verteidigen und so Korbwürfe verhindern. „Ich war mit der Leistung bis dahin zufrieden“, meinte Anke Knief. Besonders freute sich die Trainerin, dass Cerrin Wolf in ihrem ersten Bundesligaspiel nach der langen Korbballpause einen Treffer erzielte. Nach dem Wechsel gelang es nicht mehr, den Anschluss zu halten, so zog Findorff auf 3:15 davon. Trotzdem lobte Thedinghausens Trainerin ihre Mannschaft: „Es ist schön, zu sehen, dass sie trotz dieser hohen Niederlage nicht den Spaß am Spiel verliert. Schade, dass wir uns nicht für die Bemühungen in der Abwehr belohnen“.

TSV Thedinghausen: Vanessa Rippe (1 Korb), Janne Scheeper (1), Corinna Ehlers (1), Cerrin Wolf (1), Neele Knief (2), Insa Bargmann, Elke Dahme, Gaby Rippe.

nk