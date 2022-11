Wohlers sorgt fürs Rieder Wohl – 3:2 gegen Fischerhude-Quelkhorn

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Technisch beschlagen: Janek Wohlers (l.), gegen Henning Wiechmann, war überragender Rieder. © Albrecht

Wichtiger Sieg im Kellerduell: Der MTV Riede feierte am Sonntag ein hart erkämpftes 3:2 über den TSV Fischerhude-Quelkhorn und beendete damit seine Negativserie.

Riede – Einige Rieder wollten nicht – aber die meisten setzten sich dann doch durch. Und so wurde im Kreis getanzt und kräftig geschmettert: „Heimsiege sind schön, Heimsiege sind schön!“ Nicht nur schön, sondern eminent wichtig. Mit dem 3:2 (1:1) im Bezirksliga-Kellerduell gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn sendete der MTV am Sonntag nach Wochen der Enttäuschungen endlich ein Lebenszeichen.

Spielertrainer Denis Schymiczek, der im Mittelfeld die Fäden zog, atmete tief durch: „Endlich haben wir uns mal belohnt. Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie nach dem 1:2 eine Reaktion gezeigt haben. Ob der Sieg nun verdient ist oder nicht, ist mir egal. Hauptsache gewonnen.“

Ab geht die Post: Luca Johanningmeier (vorne) gewinnt das Laufduell gegen Fischerhude-Quelkhorns Kapitän Kevin Sammann. Im Bezirksliga-Kellerderby feierte sein MTV Riede einen eminent wichtigen 3:2-Sieg. © Albrecht

Auf der anderen Seite haderte Matthias Warnke zurecht. Denn die Wümme-Kicker schienen mit dem frühen 2:1 nach der Pause durch Jan Schröder (47.) auf der Siegerstraße, ließen sich aber doch noch den Schneid von den kampfstarken Riedern abkaufen. „Brutal ärgerlich. Nach 20 Minuten der zweiten Halbzeit sah es nicht so aus, dass sich das Ding noch mal in die MTV-Richtung dreht. Aber wir haben sie durch einen Fehler zurückgeholt.“ Vor dem 2:2 leistete sich Louis Hentschel, dem Warnke ansonsten eine starke Leistung attestierte, den entscheidenden Ballverlust. Janek Wohlers steckte durch, Luca Johanningmeier glich aus (74.).

Schröders 2:1 reicht Warnke-Elf nicht

Die Segelhorstkicker gingen im angesichts der Tabellensituation äußerst brisanten Match früh 1:0 (8.) in Führung, als Wohlers nach langem Ball einnetzte. Mitte der ersten Halbzeit gefielen die Gäste spielerisch, kamen meist über die linke Seite. Glück hatte Riede, dass Torschütze Kilian Grimm bei Schröders Zuspiel im Abseits stand (25.). Nur vier Minuten später durfte Fischerhude aber das verdiente 1:1 bejubeln: Der flinke Jona Oesterling brachte die Kugel vor den Kasten, Jannis Krenz schlich sich durch Torben Schumacher und Rayk Lübke frei und ließ Felix Eichhorn keine Chance. Die Führung verpasste der Gast, als zunächst Krenz an Eichhorn scheiterte und Grimm den Nachschuss an die Latte hämmerte (44.). „Einfach nur Pech“, stöhnte Warnke.

Nach Schröders 2:1 bestimmte der Gast zunächst die zweite Hälfte (Schymiczek: „Unsere alte Krankheit“), schlug indes kein weiteres Kapital und kassierte das 2:2. Es kam aber noch schlimmer: Nach Foul von Hentschel am einlaufenden Jannis Johanningmeier nutzte der überragende Wohlers den Strafstoß zum 3:2 (80.). Schymiczeks Sonderlob: „Janek macht einfach den Unterschied.“