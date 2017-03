Wohl führt BG Biba zum Titel

In Feierlaune: Die BG Biba sicherte sich mit 91:64 über Bremerhaven IV Bezirksliga-Titel und Aufstieg in die Bezirksoberliga. J Foto: woe

Achim - Das ist der Titel! Mit einem 91:64 über den Zweiten BSG Bremerhaven IV gewann der Tabellenführer BG Biba in der Basketball-Bezirksliga die Meisterschaft und steigt in die Bezirksoberliga auf.

„Vor dem Spiel war klar, der Gegner will es wissen. Die Bremerhavener kamen mit elf Spielern zum Hit“, sagte Spielertrainer Daniel Tjarks. Das erste Viertel startete furios. „Wir haben fast alles getroffen“, so Tjarks, der besonders Elmar Wohl lobte. „Er hätte selbst vom Parkplatz aus werfen können und immer noch getroffen“, schmunzelte Tjarks.

Im zweiten Abschnitt ging es äußerst fokussiert auf Seiten der BG BiBA weiter. Tjarks: „Wir haben extrem gut gespielt. Ich brauchte kaum was zu sagen. Alle waren so sehr motiviert, in eigener Halle vor massig vielen Zuschauern die Meisterschaft klarzumachen.“ Im dritten Viertel ging es anfangs gut weiter. Die BG dominierte das Spiel. Die Bremerhavener versuchten alles, was sie hatten dagegenzuhalten. Tjarks: „Aber meine Jungs haben alles richtig gemacht und das

„Das beste Saisonspiel zur richtigen Zeit“

beste Saisonspiel zur richti-

gen Zeit abgeliefert.“

Allerdings sah der Trainer im vierten Viertel das schlechteste im Spiel der BG, wenn man davon überhaupt reden kann. Es kamen einige Ballverluste zustande und die Gäste konnten noch ein bisschen punkten. Am Ende ist das Spiel dann überaus deutlich ausgegangen. Tjarks: „Ich bin extrem froh und stolz auf mein Team. Der Durchmarsch ist perfekt gelungen.“

Punkte für die BG: Elmar Wohl (32), Michael Gill (18), Felix Fichtner (15), Daniel Tjarks (9), Stefan Jäger (7), Jan Fikiel (7), Sebastian Stolze (2), Stefan Fischer (1). J woe