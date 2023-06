Verdens Stefan Wöhlke: „Der Abschied tut menschlich weh“

Von: Ulf Horst von der Eltz

Der Abschied: Verdens Stefan Wöhlke wurde von Boss Andreas Höttler, Torwarttrainer Jörg Wollschläger und dem 2. Vorsitzenden Henning Breves geehrt.

Nach 223 Spielen war Schluss: Stefan Wöhlke, elf Jahre lang Keeper des Fußball-Landesligisten FC Verden 04, erlebte im letzten Saisonspiel einen Abschied, der zu Herzen ging. Der 29-Jährige blickt auf seine Ära zurück, berichtet über tolle Erinnerungen und spricht über eine komplizierte Punktrunde.

Verden – Mit Ehefrau Saskia ist er 2019 wieder im Heimatort Südkampen sesshaft geworden – sportlich schien Stefan Wöhlke beim FC Verden 04 seinen Bestimmungsort ebenfalls schon längst gefunden zu haben. Elf Jahre spielte der Torwart nach dem Entwachsen der Jugend in der ersten Herrenmannschaft, war am Hubertushain fest verwurzelt – das ist nun Vergangenheit: Im letzten Landesliga-Saisonspiel gegen Rot-Weiß Cuxhaven absolvierte Wöhlke wie berichtet gleichzeitig seine letzte Vorstellung für die Blau-Weißen.

Ein wahrer Gänsehaut-Moment

„Der Abschied tut menschlich richtig weh“, gesteht der 29-Jährige auch Tage danach im Gespräch mit dieser Zeitung noch. Er sei ihm an Herz gegangen: „Die Fans haben extra ein Banner aufgespannt, Mannschaft und Verein haben mich mit zwei großen Bildern beschenkt.“ Bei der Auswechslung in der 82. Minute eilten sie alle zu ihm, nahmen ihn in den Arm, ließen Spiel einfach kurz Spiel sein – ein wahrer Gänsehaut-Moment.

Dieser Zusammenhalt sei in den vergangenen drei, vier Jahren außergewöhnlich gewesen – da war zusammengewachsen, was zusammengehört, „ich lasse nichts auf diese Truppe kommen.“ Und doch wurde nach 223 Begegnungen die Trennung vollzogen. Stefan Wöhlke sucht eine neue sportliche Herausforderung, nachdem er keine Chance mehr gesehen hat, am Nummer-Eins-Status des Konkurrenten Jascha Tiemann rütteln zu können: „Das war abzusehen. Jaschas spielerische Qualität passt einfach besser dazu, wie unser Trainer spielen lassen will. Ich habe meine Stärken eher auf der Linie und im Eins-gegen-eins.“

Kein Groll gegen Trainer Frank Neubarth

Der Neue hatte seine Chance genutzt, als die Saison für den bisherigen Platzhirsch mit zwei Verletzungen äußerst holprig losgegangen war, und sich bei Frank Neubarth den Stammplatz erworben. Bei Wöhlke, den zunächst nur flüchtige Gedanken umtrieben hatten, setzte sich ein Prozess über drei, vier Monate in Gang: „Wenn du Woche für Woche nicht spielst, überlegst du automatisch, wie die sportliche Zukunft aussehen kann.“

Nun hegt der Technische Sachbearbeiter eines Verdener Bau-Unternehmens keinen allzu großen Groll gegen den Coach: „Sicher ist es für einen Torwart eine besondere sportliche Situation, denn nur einer kann spielen. Da hätte ich logischerweise eher mich zwischen den Pfosten gesehen. Frank ist trotzdem einer der besten Trainer, die ich jemals gehabt habe.“

Halte die Nummer eins in Ehren, du packst das!

Und auch das Verhältnis zu Jascha Tiemann hat nicht gelitten – ganz im Gegenteil. Waren sie als erbitterte Kontrahenten nach dem Wechsel des Schwachhauseners an die Aller in die Saison gestartet, näherten sie sich im Verlauf freundschaftlich an. „Ich habe Jascha stets unterstützt und hoffe natürlich, dass er zwischen den Pfosten bleibt“, hat Wöhlke nur die besten Wünsche parat. Das wurde bei der Auswechslung kurz vor Schluss deutlich. „Halte die Nummer eins in Ehren, du packst das!“ Mit diesen Worten verließ das Verdener Urgestein den Kasten.

Wie sehr die FC-Verantwortlichen ihren Dauerbrenner schätzen, verrät Wöhlke: „Sie haben mir angeboten, zusätzlich den Torwarttrainer zu geben. Aber ich möchte mich auf eine Rolle konzentrieren. Und mit 29 ist dies immer noch die des Spielers.“ Apropos Torwarttrainer: In seinen zahlreichen Erinnerungen an die Zeit am Hubertushain nimmt Hilmar Knolle, der diesen Posten nach dem Landesliga-Aufstieg 2015 vier Jahre lang ausübte, einen besonderen Platz ein: „Knolle hat mich entscheidend weitergebracht. Ohne ihn würde ich nicht so spielen.“

Landesliga-Aufstiege sportliche Highlights

Sportlich werden natürlich die beiden Landesliga-Aufstiege 2015 und 2018 immer in Wöhlkes Gedanken haften bleiben – im Gegensatz zu den schmerzhaften Abstiegen 2013 und 2017. Und da gab es auch die anderen Momente, die der Verabschiedete im Herzen trägt: Mannschaftsfahrten, Teamabende und eine ganz spezielle Punktrunde 20/21: „Die Corona-Saison. Wir sind unter ferner liefen gestartet und haben jeden Sieg gefeiert wie eine Meisterschaft. Diese Superstimmung und viele andere coole Sachen haben uns zusammengeschweißt.“