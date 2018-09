WM-Ticket: Kira Vesshoff vergießt Freudentränen

Langwedel - Jubel bei Kira Vesshoff: Im Modern-Dance erreichte die Bremerin im Trikot des MTV Langwedel beim Qualifikationsturnier in Recklinghausen den zweiten Platz. Damit löste sie das Ticket für die Weltmeisterschaft in der Hauptgruppe Solo weiblich..

Am ersten Tag des vom DTV ausgeführten Solo/Duo-Wochenende JMD in Recklinghausen gingen Emma Weßling und Kira Vesshoff vom MTV Langwedel sowie 180 weitere Starter aus ganz Deutschland auf die Tanzfläche Ausrichter war der Tanzsportclub Recklinghausen. Es galt, die Besten der Besten in den Altersgruppen Kinder, Jugend und Hauptgruppe zu finden. So ertanzte sich Emma in einem sehr starken Feld den neunten Platz in der Kategorie Solo Jugend Jazz. Die Solistin Kira Vesshoff tanzte das erste Mal an beiden Tagen in beiden Kategorien, Modern und Jazz.

Im Modern-Dance gingen insgesamt 34 Tänzerinnen der Hauptgruppe Solo weiblich an den Start. Kira erreichte Platz elf. Am Sonntag galt es dann erneut, Höchstleistung zu erbringen, dieses Mal allerdings mit Lächeln im Gesicht, da Kira an diesem Tag in der Kategorie Solo weiblich Hauptgruppe Jazz in einem sehr leistungsstarken Teilnehmerfeld startete und dieser Tanzstil ein positives Lebensgefühl zum Ausdruck bringen soll. „Dieser Tanz ist sehr lebhaft und energisch. Hierbei spielen Rhythmusgefühl, Ausdruck und Timing eine große Rolle“, so Trainerin Birgit Sasse-Maruhn.

Das fünfköpfige Wertungsgericht wertete Kira schließlich nach der Finalrunde auf Platz zwei. Zwei der drei Kampfrichter vergaben sogar eine Eins für die erbrachte Leistung. Mit Freudentränen in den Augen nahm Kira die Urkunde entgegen, die daraufhin überglücklich ihrer stolzen Trainerin in die Arme fiel und sich von Zuschauern und Mitstreitern feiern ließ. Damit sicherte sich Kira die Qualifikation für die Anfang Dezember stattfindende WM in Polen, Nähe Warschau, und darf sich nun bald international messen. Lilian Dittmann aus Bonn (Platz eins) und Josephine Langenheim aus Schöningen (Platz drei freuten sich ebenfalls über die Qualifikation für die WM.