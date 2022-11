WM-Orakel Horeis: „Wir schaffen das Achtelfinale“

+ © imago-Images Abwarten, ob es die Nationalmannschaft am Sonntagabend schafft, ihre Kritiker mundtot zu machen. © imago-Images

Er hatte schon so eine Vorahnung – und sein Bauchgefühl sollte Verdens Fußball-Coach Frank Neubarth letztlich leider nicht täuschen. So orakelte der Ex-Profi von Werder Bremen und Trainer des FC Verden 04 schon vor der ersten deutschen Partie bei der WM in Qatar, dass die Japan-Verlierer ein Deckungsproblem haben würden. Und was für eines! Nach dem 1:2 gegen die „Samurai Blue“ geht es am Sonntag nun gegen Spanien im Grunde schon um alles. Wie haben einige Trainer aus dem Kreis Verden den Japan-Auftritt der Deutschen gesehen? Und vor allem: Was trauen sie ihnen noch zu? Wir haben kurz nachgefragt.

Frank Neubarth

„Ich hätte lieber Unrecht gehabt. Aber die Verteidigung ist eben nicht top.“ Ob an ein, zwei Stellen was geändert werden soll, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall müsste man gucken, wer auf den defensiven Außenbahnen das nötige Tempo hat, um gegen die Spanier zu bestehen.

Insgesamt wurde gegen Japan zu wenig mitgearbeitet, um hinten kompakter zu stehen. Und genau das ist gegen die Spanier wichtig, die stark nach vorne spielen. Vielleicht könnte man dann mit Schnelligkeit in die Tiefe spielen – das würde jedoch erneut nicht für Niclas Füllkrug in der Startelf sprechen.

Natürlich fehlte auch das Spielglück gegen Japan ein wenig. Nun ist gegen Spanien schon ein Sieg Pflicht, alles andere würde das Aus bedeuten. „In Deutschland sind immer noch einige zu blauäugig und glauben, dass wir ganz vorne mitspielen können. Das können wir halt nicht, obwohl Flick insgesamt schon den bestmöglichen Kader nominiert hat.“

Nils Goerdel

Den Trainer des Landesligisten TSV Etelsen hat vor allem der unbändige Wille der Japaner imponiert. „Ich hatte bei uns irgendwie nicht das Gefühl, dass wir das Spiel noch einmal mit aller Macht drehen wollten!“ Die ersten 25 Minuten hätten ihm dabei gut gefallen, die „letzten 20 Minuten waren indes erschreckend.“ Auch mit den Wechseln konnte sich Goerdel später kaum anfreunden. „Als die Brechstange kommen musste, hätte Flick neben Füllkrug auch Süle sowie Rüdiger ganz nach vorn beordern müssen. Chipbälle sind da das Stichwort.“ Gegen Spanien muss laut Goerdel umgebaut werden. „In der Defensive. Nur sehe ich gerade wenige Alternativen.“ Deshalb sein Urteil: „Ich glaube nicht, dass wir es gegen Spanien schaffen werden.“ Danach können die deutschen Zelte in der Wüste schon abgebaut werden.

Denis Schymiczek

Der Rieder Übungsleiter musste zum Zeitpunkt der laufenden Partie am Mittwoch arbeiten. „Ich konnte das Spiel so nur in Bruchteilen verfolgen. Deshalb will ich auch nicht urteilen. Generell fehlt mir für die Weltmeisterschaft aus den verschiedensten Gründen das Interesse. Wenn es geht, verfolge ich sicherlich das ein oder andere Spiel. Aber extra frei oder gar Urlaub dafür nehmen? Definitiv nein!“

Stefan Horeis

Für den Fischerhuder Interimstrainer war beileibe nicht alles schlecht, was die deutsche Mannschaft abgeliefert hat. „Am Ende sind unsere Holzhacker dahinten nur kamikazehaft überrannt worden! Daraus werden sie lernen.“ Jetzt aber würde das deutsche Team schon wissen, was gefordert ist. Deshalb glaubt Horeis fest an einen Sieg gegen die Spanier. Allerdings müsste Hansi Flick kleine Veränderungen in der Start-Elf vornehmen. „Ich würde Thomas Müller sowie Ilkay Gündogan auf die Bank setzen, der glücklose Kai Havertz sollte auf die Müller-Position rutschen und Leon Goretzka muss einfach neben Kimmich spielen. Ein Traum-Duo bei den Bayern! Und als echte Neun muss „Lücke“ (Anm.d.Red.: Niclas Füllkrug) von Beginn an ran.“ Dann gibt sich der einstige Co-Trainer der Werder U21 als Orakel, sagt: „Deutschland muss gewinnen – und es wird gewinnen. Und zwar mit 2:1. Wir kommen auch ins Achtelfinale, keine Bange!“

Axel Sammrey

„Zack – und schon ist die WM vorbei! Und ich habe es bereits bei der Auslosung geahnt. Nein, gewusst. Denn die Stärken der Japaner und Spanier sind bekannt. Mit dieser Trümmerabwehr gewinnen wir auch nicht gegen Costa Rica. Borussia Dortmund hat ein echtes Abwehrproblem – und diese Abwehr soll dann für Deutschland die Kohlen aus dem Feuer holen, lächerlich.“ Der Ottersberger Übungsleiter redet wie immer Klartext. Doch insgeheim hofft der Verdener auf ein Wunder, sagt auch: „Wenn irgendwas gegen Spanien gehen soll, dann nur mit einer Dreier- oder Fünferkette. Und einem klaren Sechser. Außerdem dann bitte nicht wieder solche chaotischen Wechsel.

Emrah Tavan

Uphusens Co-Trainer lässt keine Entschuldigung für das 1:2 zum WM-Start gelten: „Gegen Japan musst du einfach gewinnen. Da ist es doch egal, wer auf dem Platz steht. Sie haben alle Qualität, nur müssen sie die halt auch in Leistung ummünzen.“ Klar, dass es für Tavan nun gegen Spanien nicht leichter wird. Und Wechsel wegen der Pleite? „Nicht nur deswegen. Veränderungen gehören dazu.“ Eine würde der Langwedeler in jedem Fall vornehmen: „Ich denke, Leroy Sané wird reinrücken. Wenn der Münchner sein Vermögen abruft, ist er weltklasse.“ Ob denn auch Werder Niclas Füllkrug beginnen sollte, sieht Tavan zwiegespalten: „Lücke ist kopfballstark. Man kann ihn bringen. Ob er aber in der Situation Bäume ausreißen kann, ist die Frage.“