WM-Nominierung für Arne Heers

Von: Christel Niemann

Freut sich auf die WM in Schweden: Voltigierer Arne Heers mit Longenführer Sven Henze und Cleiner Onkel. © an

Ein weiterer Triumph für Arne Heers vom Reitverein Hülsen Aller: Beim Preis der Besten in Warendorf wurde der Voltigierer wie erwartet vom Ausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) für die Nachwuchs-Weltmeisterschaften vom 26. bis 30. Juli im schwedischen Flyinge nominiert.

Hülsen – Bereits Anfang des Monats hatte Heers bei einem Sichtungsturnier im niederländischen Ermelo eine glänzende Vorstellung gezeigt, an die er im Rahmen der Voltigier-Wettbewerbe beim 50. Preis der Besten in der Springhalle des DOKR in Warendorf anschließen konnte. Bei den Herren sorgte der Hülsener für den ersten Preis-der-Besten-Triumph in dieser Kategorie für den Landesverband Hannover. Der 16-Jährige – er ist für die Reit- und Fahrschule Oldenburg gestartet – hatte sich im Vorjahr auf Platz zwei platziert und in diesem Jahr hat es für den Pas-de-Deux-Weltmeister 2021 zum Sieg gereicht. Mit seinem 13-jährigen Wallach Cleiner Onkel (Longenführer Sven Henze) sicherte sich Heers mit 7,977 Zählern den Sieg und ließ der Konkurrenz keine Chance. Platz zwei erreichte der 14-jährige Lukas Heitmann mit Longenführerin Annika Wiemann mit 7,258 Punkten, gefolgt vom 16-jährigen Ben Lechtenberg (Gladbeck) mit Little Jo und Longenführer Stefan Lotzmann mit 7,218 Punkten. nie