WM: Nadine Gerhardt auf Platz acht

Von: Kai Caspers

Teilen

Kaputt, aber zufrieden: Nadine Gerhardt überzeugt bei der Triathlon-WM. © Privat

Die Mühen haben sich gelohnt. Bei der Triathlon-WM über die Mitteldistanz in der Slowakei belegte die Morsumerin Nadine Gerhardt in der Altersklasse AK45 den achten Platz.

Morsum – Nachdem sich Triathletin Nadine Gerhard im vergangenen Jahr bei den Europameisterschaften in Almere mit Platz drei über die Langdistanz in der AK45 für die Weltmeisterschaften „The Championchip“ im slowakischen Samorin qualifiziert hatte, war es nun so weit. Die Morsumerin startete dort über die Mitteldistanz (1,9km Schwimmen/90km Radfahren/21,1km Laufen) in der Altersklasse AK45 und belegte einen starken achten Platz.

Das war der verdiente Lohn für die Anstrengungen der vergangenen Monate. Denn neben einer 40-stündigen Arbeitswoche folgte Nadine Gerhardt konsequent dem strikten Trainingsplan ihres erfahrenen Trainers Huib von Engelen. Im wöchentlichen Austausch planten sie den Start für der WM. „Der Aufwand und die Organisation für solch einen Trainingsplan, vor allen Dingen, wenn man in Vollzeit arbeitet, ist enorm. Man muss sich zeitlich organisieren, den inneren Schweinehund mehrfach überwinden und diszipliniert bei der Sache bleiben. Hinzu kommt, dass die Familie und Freunde viel Verständnis dafür haben müssen und dafür möchte ich mich bei allen herzlich bedanken“, dachte die Morsumerin dabei besonders an ihren Sohn Paul und ihren Verlobten Frank von Lehmden, der ebenfalls über die offene Wertung an den Start ging und erfolgreich finishte sowie ihre Freundin Pamela Koppe. Alle drei haben die Triathletin immer regelmäßig motiviert, ermutigt und damit zum Erfolg beigetragen.

Der Aufwand und die Organisation für solch einen Trainingsplan, vor allen Dingen, wenn man in Vollzeit arbeitet, ist enorm. Man muss sich zeitlich organisieren, den inneren Schweinehund mehrfach überwinden und diszipliniert bei der Sache bleiben.

Los ging es für Nadine Gerhardt mit dem Schwimmen über die 1,9km lange Strecke in einem kalten Kanal. Bei Wassertemperaturen um die 14 Grad stand bis zum Wettkampfmorgen noch nicht fest, über welche Länge geschwommen werden durfte, da diese Temperaturen zum Auskühlen der Athleten beitragen können. Es bestand Neoprenpflicht und auch Neoprenschuhe durften getragen werden. „Davon habe ich bisher noch nie etwas gehört. Aber es spielte auch keine Rolle für mich, da ich solche Schuhe nicht zur Hand hatte“, erklärte die Morsumerin vor dem Start. Nach 37:29 Minuten verließ Gerhardt den eiskalten Kanal und begab sich nach einem schnellen Wechsel auf die Radstrecke. Dort galt es eine Wendepunktstrecke über 90 km zu absolvieren. Die Strecke war weitestgehend flach, doch es herrschte auf der ersten Strecke Gegenwind. Nach dem Wendepunkt bei Kilometer 42 trug dieser die Athleten aber auch wieder zurück. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34,5 km/h machte die Morsumerin einige Plätze gut und kämpfte sich in einer Zeit von 2:33:01 Stunden in ihrer Altersklasse auf Platz drei von 24 Teilnehmerinnen vor.

Nach einem erneuten guten Wechsel ging es zum abschließenden Halbmarathon. Im Vorfeld hatte sich Gerhardt eine Zeit von unter 5:30 min/km vorgenommen. Diese konnte sie jedoch aufgrund der Streckenverhältnisse und der gestiegenen Temperaturen von 30 Grad nicht halten. Trotzdem freute sie sich im Ziel über einen hervorragenden achten Platz bei den Weltmeisterschaften in ihrer Altersklasse mit einer Gesamtzeit von 5:25:01 Stunden.

Wieder zurück in Morsum heißt es nun, diesen Erfolg zu genießen und vor allen Dingen zu regenerieren. Denn bis zum nächsten Höhepunkt, der Start über die Langdistanz am 25. Juni bei der Challenge in Roth, ist es nicht mehr lange hin. Daher dürften für Nadine Gerhardt noch einige Trainingsblöcke zu absolvieren sein.