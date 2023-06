WM der jungen Dressurpferde von 2025 bis 2027 wieder in Verden

+ © Hannoveraner Verband Das Comeback der WM: Von 2025 bis 2027 küren die jungen Dressurpferde ihre Champions wieder in Verden. © Hannoveraner Verband

Der Weltreiterverband (FEI) hat entschieden: Von 2025 bis 2027 findet die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde wieder in Verden statt.

Verden - Anfang August werden die besten Dressurtalente auf dem Turniergelände an der Lindhooper Straße ihre Champions küren. Damit kehren die Titelkämpfe zurück an ihren „Geburtsort“.

1997 fand in Verden im Rahmen der EM der Dressurreiter das Pilotprojekt statt. Mittlerweile sind sie der Startpunkt etlicher internationaler Karrieren. „Wir freuen uns sehr auf diese große Veranstaltung, die auf unserem Turniergelände optimale Voraussetzungen findet“, sagen laut Hannoveraner Verband die Turnierleitung Wilken Treu und Ulrike Kubelke von der pVerd-event GmbH. Schon jetzt beginnt die zweijährige Vorbereitungszeit und die Vorfreude ist groß.

Jetzt noch zweimal in Ermelo

Zuletzt fand das Top-Ereignis im Jahr 2021 in Verden statt. Damals in begrenztem Zuschauerumfang brillierte zugleich das neu geschaffene Turniergelände an der Rennbahn bei seinem internationalen Debüt. Vor 2025 findet die WM noch zweimal in Ermelo/Niederlanden statt.