Langwedel - Langwedels Bezirksliga-Coach Benjamin Nelle weiß, was die Stunde für sein Team nach zuletzt drei Niederlagen geschlagen hat. So sagt er vor der Auswärtspartie in Bremervörde: „Das wird ein ganz wichtiges Spiel für uns! Denn wir sind tabellarisch noch längst nicht in sicheren Gefilden.“

Der Übungsleiter hofft dabei, dass sich sein Team anders präsentieren wird als zuletzt beim 0:2 gegen den TSV Bassen. „In der Offensive hat da das Tempo gefehlt. Zudem müssen wir den Kampf annehmen. Bremervörde wird in dieser Hinsicht alles in den Ring werfen.“ Aufpassen müssen die Gäste auf das Konterspiel des BSC, in dem Pascal Steingröver für viel Gefahr sorgt. Das bekam der TuS Zeven vor einer Woche zu spüren, als der Tabellenvorletzte dort durch einen 2:1-Erfolg (zweimal Steingröver) eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass er sich noch nicht aufgegeben hat. Fehlen werden Gehrke, Sedat Tavan (Knie) und Müller (Abi).

vst