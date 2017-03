TSV Etelsen: „Das wird 'ne andere Nummer“

Etelsen - Natürlich verlief auch beim Fußball-Landesligisten TSV Etelsen die Vorbereitung nicht ganz so optimal, auch wenn Coach Dennis Offermann schnell sagt: „Nach hinten raus war ich schon zufrieden.“ Doch auch wenn seine Jungs letztlich mehr Hallenboden und Beton sahen, so sagt der Übungsleiter vor dem vermeintlichen Punktspiel-Start ins Jahr 2017 daheim gegen den Rotenburger SV (Sonntag, 15 Uhr): „Eine durchwachsene Vorbereitung darf keine Entschuldigung für irgendetwas sein!“

Dabei spielt der Trainer auf die verkorksten Rückrunden der Blau-Weißen in den vergangenen Jahren an, in denen im Mai trotz einer guten Ausgangsposition im März noch um den Klassenerhalt gebangt werden musste. Das soll bitte schön in dieser Saison aber mal ganz anders laufen. Voraussetzung ist aber, dass Offermann sein Team für die nächsten Aufgaben, die allesamt harte Nüsse werden, auch im Kopf topfit bekommt. „Natürlich wollen wir hier alle, dass es in diesem Jahr besser läuft. Doch ich bin nicht der Messias! Wir alle müssen da an den richtige Fäden ziehen.“

Ein erster Gratmesser dürfte da schon die sonntagliche Aufgabe – wenn denn der Hauptplatz bespielbar ist (Andre Koopmann, sportlicher Leiter: „Ein anderer kommt nicht in Frage!“) – gegen den RSV sein. Offermann: „Das wird dann 'ne ganz andere Nummer als im Hinspiel werden. Denn die haben im Winter gekauft, wie es viele Vereine im Sommer nicht können. Die Qualität des RSV hat sich enorm verbessert. Ich denke, da werden sich zwei Teams auf Augenhöhe begegnen.“ Rotenburgs Neu-Coach Andre Schmitz wird mit seiner Elf dem TSV mit Sicherheit alles abverlangen. Die Etelser können personell aus dem Vollen schöpfen. Einzig Stammkeeper Daniel Büchau (Hüfte) fehlt, kann aber durch Cedric Dreyer adäquat ersetzt werden.

vst