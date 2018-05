„Wir waren nicht bereit für dieses Spiel“

Ottersberg - Von Frank von Staden. Gehofft, gekämpft, bis zum Schluss auch den Willen gezeigt – aber am Ende nutzte das alles nichts: Der TSV Ottersberg konnte am Sonnabend seine Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga nicht nutzen und verlor das letzte und entscheidende Heimspiel der Saison gegen den SV Teutonia Uelzen glatt mit 1:5 (0:2). Durch diesen Sieg durften dann die Gäste nach Spielschluss selbst den Ligaverbleib überschwänglich feiern.

Diese Partie gegen Uelzen, sie war im Grunde ein Spiegelbild der abgelaufenen Saison. Zwar verzeichneten die Platzherren ein optisches Übergewicht, präsentierten sich aber vor dem Tor und vor allem in den entscheidenden Zweikämpfen einfach zu harmlos. Das unterstrich das frühe 1:0 für die Gäste, die sich regelrecht in die Begegnung bissen und mit einem massierten Abwehrbollwerk, giftigem Deckungsverhalten mit konsequenten Befreiungsschlägen und einem pfeilschnellen und auch eiskalten Angriff auftraten. So durfte sich Kristian Krieger gleich gegen drei Ottersberger auf dem rechten Flügel durchtanken. Und da ihn auch keiner am Schuss hindern wollte, zog er aus 16 Metern einfach mal ab – Tor! Auch das 0:2 entsprang einem Fehler, als Egzon Prcani einen Ball in die Spitze zu ungenau spielte. Malte Bertram sagte per Konter danke (30.). Als dann kurz nach dem Wechsel ein erneuter Konter zum 0:3 abermals durch Bertram führte (50.), war die Messe im Grunde gelesen, auch wenn Enes Acarbay per Strafstoß nach Foul an Prcani in der 61. Minute das 1:3 gelang. Denn nur 30 Sekunden später hieß es 1:4 durch Brüggemann (62.). Das 1:5 durch Kuvsinovs (90.) war dann sicher zu hoch, doch zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Ottersberger längst aufgegeben.

Das Spiel hätte allerdings auch einen anderen Verlauf nehmen können. Denn bei Jannik Tölles vermeintlichen 1:1-Ausgleich (29.) soll Jan Schröder zuvor im Abseits gestanden haben, der allerdings erst nach einem ausgeführten Freistoß Richtung Ball lief – zweifelhaft. Und in der 55. Minute hatte dann Schröder schon den Torschrei auf den Lippen, doch sein Kopfball nach Tölle-Flanke lenkte der starke Uelzener Keeper Ken Venancio noch reaktionsschnell an die Unterkante der Latte, von wo das Leder zurück ins Feld sprang. Allerdings: Es waren auch die einzigen ernst zu nehmenden Torchancen der Platzherren.

Ottersbergs Coach Jan Fitschen konstatierte nach Abpfiff gefasst: „Letztlich waren wir nicht bereit für dieses Spiel! Uelzen hat am Ende einfach verdient gewonnen, weil wir es nicht geschafft haben, richtig in die Zweikämpfe zu kommen. So waren wir einfach nicht der Gegner, der wir eigentlich sein wollten.“

Wer weiß, wie die Partie verlaufen wäre, wenn Denker und Lenker Drilon Demaku zur Verfügung gestanden hätte. Doch der musste kurzfristig passen, da dessen Urlaubsflieger nicht wie geplant abheben konnte.