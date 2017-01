„Wir waren einfach heißer“

Verden - Von Björn Lakemann. Während die Deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Paris frustriert nach dem Achtelfinale gegen Katar die Koffer packen musste, war der Trip in die französische Hauptstadt für den Verdener Joel Wunsch ein wahrer Triumphzug. Im Trikot der Nationalmannschaft (Jahrgang 2000/2001) gelang Wunsch bei den 14. Mittelmeerspielen sein erster internationaler Erfolg. Im Finale wurde Spanien mit 30:25 (8:9, 9:8, 13:8) bezwungen.

Für Wunsch, der für den HC Bremen spielt, war der Sieg nur die logische Konsequenz. „Wir waren richtig heiß und wollten den Sieg mehr als die Spanier“, gab der Verdener zu verstehen. Dabei hatte das Finale alles andere als gut begonnen für das Team der Bundestrainer Carsten Klavehn und Jaron Siewert. Schnell legten die Spanier eine drei Tore-Führung vor, ehe es nach einer Steigerung mit einem knappen 8:9 für die DHB-Auswahl in die Pause ging. Auch im zweiten Abschnitt lag Deutschland zwischenzeitlich mit drei Treffern hinten. Doch im Endspurt gewann der deutsche Nachwuchs mit 9:8. „Da haben wir noch einmal alles herausgeholt und richtig Kämpferherz bewiesen“, verdeutlichte Wunsch, der im Endspiel ohne Einsatz geblieben ist. Im letzten Spielabschnitt über 20 Minuten avancierte Torwart und Geburtstagskind Johannes Jepsen (Flensburg) zum Matchwinner. Spätenstens mit dem 22:18 war die Vorentscheidung gefallen und der verdiente Triumph unter Dach und Fach.

Schon in der Vorrunde, die in Dritteln zu jeweils 15 Minuten gespielt wurde, hatten Wunsch & Co. einen Start nach Maß erwischt. Mit 37:14 (15:2, 8:6, 14:6) bügelte die DHB-Auswahl die Auswahl Argentiniens ab. Nicht viel Federlesens wurde im Spiel zwei mit Island gemacht (28:17; 10,7, 7:6; 11:4). Gegen Tunesien reichte es zu einem Zittersieg – 16:15 (6:4, 4:7, 6:4). „Das sind genau die Spiele die wir brauchen, um uns zu verbessern“, freute sich Wunsch, der am Verdener Gymnasium Am Wall sein Sportabitur baut, über den Lerneffekt. Gegen Montenegro sprang ein 38:15 (12:6,11:6, 15:3) heraus. Im abschließenden Spiel gegen den vermeintlich stärksten Gegner aus Italien ließ die deutsche Auswahl dann gar nichts anbrennen und machte durch das 19:9 (9:2, 2:2, 8:5) den Finaleinzug, der mit dem Sieg über Spanien gekrönt wurde, perfekt.

Vor dem nächsten Highlight, dem European Youth Olympic Festival im ungarischen Györ (23. - 29. Juli), stehen für Joel Wunsch noch schweißtreibende Lehrgänge an. „Da keiner fest im Kader ist, werde auch da wieder Vollgas geben und müssen“, verspricht der Verdener bereits jetzt vollen Einsatz, um in Ungarn dabei zu sein.