Fischerhudes Sammann: „Wir sind es den Trainern schuldig“

Von: Frank von Staden

Fischerhudes Kapitän Kevin Sammann verspricht vor dem Derby gegen Hülsen vor allem eines: Vollgas und Attacke. © vst

Am Sonntag heißt es in Fischerhude „Spieltag eins“ nach dem vorzeitigen Ausstieg des Trainer-Duos Warnke/Becker beim Fußball-Bezirksligisten. Zu Gast ist der SVV Hülsen – und auch in dieser Partie sind die Hausherren nur der Außenseiter.

Fischerhude/Hülsen – Verantwortlich als Interimscoach zeigt sich dann Kapitän Kevin Sammann, „allerdings nur, was das Drumherum in der Kabine und bei der Aufstellung betrifft“, so der Routinier. Auf der Bank dürfte entweder Fußball-Boss Julian Kallhardt „oder einer unserer Vereinslegenden sitzen“, so Sammann, der am Donnerstag immer noch etwas mitgenommen vom hochemotionalen Abschied des Trainer-Duos am Tag zuvor wirkte. Und dann sendet er auch gleich einmal eine echte Kampfansage für Sonntag: „Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Die Trainer haben mit ihrem Ausstieg ein Signal gegeben, wir sind es ihnen jetzt zu 100 Prozent schuldig, ebenfalls abzuliefern! Und das werden wir. Für uns ist es jetzt fünf vor zwölf. Das muss jetzt auch der Letzte begriffen haben!“

Mit solchen Aussagen hat Hülsens Coach Uwe Bischoff durchaus gerechnet, sagt dann auch: „Dieser Vorgang kommt für uns natürlich zum falschesten Zeitpunkt. Denn ich erwarte jetzt einen Gegner, der quasi um sein Leben laufen und kämpfen wird. Zumal er danach mit Osterholz und Heeslingen noch zwei Titelanwärter vor der Brust hat.“ Bischoff selbst wird zu diesem Zeitpunkt schon in einem Kurzurlaub weilen, ansonsten aber wird der favorisierte SVV Hülsen mit voller Kapelle anreisen können.