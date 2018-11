Immer weniger wollen Schiri werden: „Wir sind doch keine Masochisten“

In Zukunft könnte es vermehrt zu Spielausfällen in den unteren Ligen kommen, da der Kreisverband bei Schiedsrichterabsagen keinen Ersatz mehr stellen wird.

Verden - Von Frank von Staden. Sie tun es für eine Handvoll Euros, die Aufwandsentschädigung für einen Schiedsrichter auf dem Lande ist im Grunde nicht der Rede wert. Und dann das: bedroht, beschimpft, ja sogar geschlagen. Immer öfter müssen sich die „letzten Idealisten des Fußballs“ verunglimpfen lassen. Von Spielern, von Trainern, von Zuschauern. Konsequenz: Die Zahl derer, die sich für eine Spielleitung entscheidet, wird immer geringer. Auch im Landkreis Verden. Deshalb schlägt jetzt Verdens Schiedsrichter-Boss Marcus Neumann Alarm.

Besorgt berichtete der Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses über die aktuelle Situation im Schiedsrichterwesen. Die Personalnot sei langsam erschreckend. Man habe zwar Nachwuchs und im Jugendbereich auch wenig Bauchschmerzen, aber gerade in den unteren Herrenklassen fehle es an Unparteiischen mit Lebenserfahrung. „Geht das so weiter, dann wird es spätestens in der kommenden Saison in den Kreisklassen eng“, so Neumann.

In den vergangenen fünf Jahren musste der NFV Kreis Verden einen Rückgang von 190 Spielleitern auf aktuell 166 verkraften. Und das hätte nicht nur altersbedingte Gründe. Auch die „Frischlinge“ hielten nicht mehr zur Stange. Generell ist die Zahl derer, die sich zum Fußball-Schiedsrichter ausbilden lassen, enorm rückläufig. „Unser derzeitiger Lehrgang besteht nur noch aus sechs Teilnehmern. In der Regel sind diese zwischen 14 und 16 Jahre alt, die natürlich noch nicht im Herrenbereich eingesetzt werden können. Volljährige können wir nur noch ganz selten begrüßen“, macht Neumann deutlich, wo der Schuh am ärgsten drückt.

166 Schiedsrichter für rund 40 bis 50 Seniorenpartien pro Wochenende hören sich da zwar im ersten Moment recht ordentlich an, doch in den letzten Jahren setzte es immer mehr Absagen kurz nach der offiziellen Spielansetzung und vor allem kurz vor den Begegnungen. „Wir reden dabei nicht über wenige kurzfristige Absagen. Zehn bis 15 sind es jedes Wochenende. Um für Ersatz zu sorgen, mussten unsere Ansetzer teilweise vier Stunden investieren! Das geht für einen, der ein Ehrenamt ausübt, einfach zu weit“, klärt Neumann, der zudem noch Vorsitzender des TSV Bassen ist, auf.

+ Marcus Neumann

So dürfte sich zukünftig folgende Praktik einbürgern: Angesetzte Schiedsrichter in der 2. und 3. Kreisklasse werden abgezogen, um fehlende in den höheren Ligen zu ersetzen. „Möglich, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist und wir schon bald noch höher greifen müssen“, malt Neumann ein dunkles Bild.

Fakt ist aber auch, dass diese dann schiedsrichterlosen Partien dennoch zwingend durchgeführt werden müssen. Und da kommen in Zukunft die Vereine ins Spiel, die dafür Sorge tragen müssen, dass irgendjemand die Spielleitung übernimmt. „Betreuer, ein vorbeikommender Spaziergänger – egal. Hauptsache, das Spiel wird ausgetragen. Dass die Qualität da stark leidet, ist logisch“, so der Schiedsrichter-Boss.

Findet die Partie nicht statt, weil kein Spielleiter gefunden wurde, werden beide Vereine bestraft. „Das ist schon eine Maßnahme, die kaum zu verkraften ist. Wir versuchen als Verein alles, um Schiedsrichter zu werben, bekommen aber nur Absagen. Da wir die vorgegebene Sollstärke nicht erfüllen können, müssen wir schon eine Stange Geld als Strafe zahlen. Und jetzt sollen wir auch noch büßen, wenn angesetzte Schiris nicht auftauchen? Wie gesagt, das ist kaum zu verkraften“, lässt da Frank Schwarz, Vorsitzender der Ottersberger Fußballer, seinem Unmut freien Lauf.

Neumann hält dagegen – und vielen Klubs den Spiegel vors Gesicht: „Das sind letztlich Geister, die die Vereine selber gerufen haben! Wer will sich denn noch in seiner Freizeit anpöbeln lassen? Die Jugend sieht doch Woche für Woche, wie es auf den Plätzen zugeht. Viele Spieler reagieren bei fast jeder Entscheidung aggressiv, einige Trainer und Vorstandsmitglieder tun es ihnen gleich. Wir sind doch keine Masochisten! Dennoch versuchen die, die diesen Job noch machen wollen, sich immer wieder einzubringen. Ihnen gilt der größte Respekt!“

Statt das generelle Verhalten auf dem Fußballplatz zu überdenken und so dafür zu sorgen, dass der Schiedsrichter-Job wieder attraktiver wird, „zahlen die Vereine ohne groß zu murren lieber Strafen für nicht gestellte Unparteiische“, sagt Neumann. Und die sind alles andere als gering. Dabei muss jeder Verein pro Mannschaft ab den C-Junioren aufwärts einen Schiedsrichter stellen. Neumann verrät: „Im Kreis Verden gibt es nur noch ganz wenige Vereine, die die Sollstärke noch erreichen.“

Pro fehlendem „Pfeifenmann“ wird eine Strafgebühr von 100 Euro fällig, dessen höchstspielendste Mannschaft auf Kreisebene aktiv ist. Für den Bezirk steigert sich die Summe auf 200 Euro, noch höher spielende Klubs müssen 300 Euro berappen. Neumann: „Das sind nur die untersten Tarife. Letztlich kann es auch zu Punktabzügen kommen, wie es der Kreis Harburg bereits praktiziert!“