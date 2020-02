„Wir konnten heute nicht abliefern“

Baden - Von Frank Von Staden. Nein, mit gesenkten Köpfen verließen die Badener Zweitliga-Volleyballer des TV Baden am Sonntagabend nicht die Lahofhalle. Brauchten sie auch gar nicht. Zwar verloren die Hausherren ihr Heimspiel gegen den SV Lindow-Gransee deutlich mit 0:3, doch stand da auf der anderen Seite ein Tabellenzweiter, der sich durchaus anschickt, die Aufstiegsträume Realität werden zu lassen. Die Unterschiede waren letztlich beim 22:25, 21:25 und 13:25 einfach zu groß, als dass sich die Badener hätten grämen müssen.

„In zwei Wochen gastieren wir beim Tabellenführer aus Mitteldeutschland, dann werden wir sehen, wohin für uns als Zweiter die Reise geht. Das Titelrennen bleibt spannend. Dass wir heute hier so glatt gewinnen konnten, darüber sind wir natürlich sehr glücklich“, meinte später Lindows Coach Daniel Herrmann, der mit seinem Team schon sehr früh angereist war, „denn auch in der Vorbereitung wollen wir nichts dem Zufall überlassen, nehmen jedes Spiel sehr ernst!“

Eine Aussage, die die Professionalität dieses Teams unterstreicht. „Und auch im Spiel hat man letztlich den Unterschied zwischen Profis und uns reinen Amateuren gesehen. Das war teilweise schon beeindruckend, was Lindow da gezeigt hat. Im ersten Satz haben wir es noch gut gemacht, im zweiten haben wir uns nach einer eigentlich aussichtslosen Lage noch ordentlich verkauft. Und im dritten hat uns letztlich Piotr Adamovicz mit seinen Aufschlägen und Angriffsbällen Aufgaben gestellt, die wir nicht lösen konnten“, sezierte da TVB-Trainer Werner Kernebeck nach Spielschluss kurz und knackig die Partie und ließ es sich auch nicht nehmen, dem treuen Publikum, das erst in der Schlussphase kapitulierte, seinen Dank auszusprechen.

In Durchgang eins durften die Gastgeber über ein 8:5 bis zum 12:11 eine Führung bejubeln, dann aber drückte der Tabellenzweite immer mehr dieser Partie seinen Stempel auf. So hatten die Gäste auf alles, was der TV Baden auch probierte, eine Antwort. Zuspieler Marcin Kapusniak war dabei Dreh- und Angelpunkt, Takt- und Ideengeber und auch derjenige, der das Tempo vorgab. Dabei fand er immer wieder im überragenden Außenspieler Adamovicz sowie auch in Felix Göbert Abnehmer, die mit krachenden Angriffsbällen eine nach und nach bröckelnde Badener Verteidigung vor zu große Probleme stellten. Kernebeck abschließend: „Es hört sich vielleicht im ersten Moment etwas blöd an, aber das Gute ist, dass wir gegen solch einen dominanten Gegner verloren haben und nicht gegen einen direkten Mitkonkurrenten, der wie wir nur den Klassenerhalt vor Augen hat. Wir konnten heute einfach nicht abliefern, Punkt, Aus. Doch diese Niederlage wird uns weiß Gott nicht umwerfen!“