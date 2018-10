„Wir haben unser Ziel verfehlt“

TSV Etelsen lässt beim 2:2 im Bezirksliga-Derby beim TV Oyten erneut Punkte liegen / Sammrey: „Gut gemacht“

+ Etelsens Michal Langreder wird hier von Oytens Simon Seekamp (l.) und Dennis Wiedekamp bedrängt. J Foto: von Staden

Oyten/Etelsen - Von Frank von Staden. Viel Ballbesitz, geringer Ertrag: Auf diese einfache Formel kann derzeit die Spielweise des Bezirksliga-Titelmitfavoriten TSV Etelsen heruntergebrochen werden. So präsentierten sich die Schlossparkkicker auch am Sonntag im Derby beim TV Oyten optisch überlegen und legten auch die etwas reifere Spielweise an den Tag, doch letztlich ließen die Blau-Weißen dann erneut zwei Punkte beim doch gerechten 2:2 liegen.