„Wir haben kämpferisch überzeugt“

+ Jörg Beese. Foto: Woelki

Fischerhude – Keinen großen Klassenunterschied sah Fischerhudes Neu-Coach Jörg Beese bei seinem ersten offiziellen Auftritt an der Wümme im Bezirkspokal der Frauen. Zwar verlor der TSV gegen den Landesligisten ATSV Scharmbeckstotel mit 0:1 (0:1), „doch kämpferisch haben wir überzeugt und waren in diesem Punkt besser als unser Gast“, so der Übungsleiter.