TVO: Marc Winter will den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt

Von: Kai Caspers

Bei Oytens Rückraumspieler Noah Dreyer zeigte die Formkurve zuletzt deutlich nach oben. Daran gilt es nun im Kellerduell gegen Bremervörde anzuknüpfen. © Hägermann

Im Duell gegen Mitaufsteiger TSV Bremervörde wollen die Handballer des Oberligisten TV Oyten mit einem Sieg den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.

Oyten – Das nächste Heimspiel für Handball-Oberligist TV Oyten. Das nächste Kellerduell. Am Sonntag (17 Uhr) gibt Mitaufsteiger TSV Bremervörde seine Visitenkarte in der Oytener Pestalozzihalle ab. Und geht es nach Marc Winter, dann wird sein Team den nächsten Sieg einfahren. „Wir wollen die beiden Punkte aus dem Spiel gegen Elsfleth bestätigen“, nimmt der TVO-Trainer sein Team gegen das Schlusslicht in die Pflicht.

TVO will den Sieg gegen Elsfleth bestätigen

Dass die Gäste aus Bremervörde die Hoffnung auf den Klassenerhalt schon aufgegeben haben – Winter glaubt es nicht. „Die letzten Ergebnisse waren ja auch nicht schlecht. Sowohl gegen Haren als auch gegen Cloppenburg hat die Truppe lange Zeit gut mitgehalten und ist erst gegen Ende etwas eingebrochen“, erwartet Oytens Trainer somit hoch motivierte Gäste. „Bremervörde hat in der Situation ja auch nichts mehr zu verlieren. Daher müssen wir schon alles in die Waagschale werfen“, appelliert Winter an die Einstellung und die entsprechende Galligkeit. „Die hat uns nämlich trotz des Sieges gegen Elsfleth noch etwas gefehlt.“

Oytens Noah Dreyer auf dem Weg zurück zur alten Stärke

Überraschungen wird es laut Winter sicher keine geben. „Wir kennen Bremervörde ja noch aus der vergangenen Saison. Mit Spielmacher Felix Weber und Lars von Kamp, der die Torschützenliste anführt, stehen sicher zwei herausragende Akteure in Reihen des TSV. Aber um die Deckung mache ich mir keine großen Sorgen“, nimmt der TVO-Coach dann auch die leichte Favoritenrolle an. „Aber auch der Rückraum hat zuletzt gegen Elsfleth eine richtig gute Quote gehabt. Das ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass Noah Dreyer nach seiner Verletzung langsam aber sicher wieder zur alten Stärke zurückfindet. Können wir daran anknüpfen, bin ich zuversichtlich“, will Winter mit dem zweiten Heimsieg in Folge den nächsten Sprung in Richtung Klassenerhalt schaffen. kc