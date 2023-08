FC Verden 04: Jeremiah Winter beim Pokalaus offenbar rassistisch beleidigt

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wurde aus Hammahs Zuschauerblock offenbar rassistisch beledigt: Verdens Verteidiger Jeremiah Winter. Archiv © Wächter

Nüchtern betrachtet war es „nur“ das Ausscheiden in einem Fight auf schlecht bespielbarem Boden. Aber das 3:4 (1:1, 1:1) des FC Verden 04 am Mittwochabend im Bezirkspokal-Achtelfinale beim MTV Hammah wurde offenbar auch von rassistischen Beleidigungen aus dem Zuschauerblock gegen FC-Verteidiger Jeremiah Winter überschattet.

Verden – Während die Allerstädter auf Instagram die Vorfälle „in keinster Weise akzeptieren können“ und neben der sportlichen Niederlage „viel mehr eine für unsere Gesellschaft im Kampf gegen Rassismus“ sehen, reagierte auch Gastgeber Hammah im selben Medium auf die Geschehnisse und schreibt: „Als gesamter Verein verurteilen wir intolerantes Gedankengut auf das Schärfste.“ Man wolle die Vorkommnisse „intern prüfen und die nötigen Schritte einleiten, sollte sich der Verdacht bestätigen.“

Nebenstehende Zuschauer gebieten dem nicht Einhalt. Und sogar der Linienrichter auf der Seite schreitet nicht ein, weil er angeblich nichts gehört habe.

Verdens Trainer Frank Neubarth drückte auf Nachfrage ebenfalls sein Unverständnis aus: „Sicher spielt Jerry körperbetont. Aber er hat noch nicht mal gefoult und trotzdem kommen Äußerungen wie ,der Schwarze kann sich alles erlauben’ von draußen.“ Was den Ex-Profi am meisten erschüttert: „Nebenstehende Zuschauer gebieten dem nicht Einhalt. Und sogar der Linienrichter auf der Seite schreitet nicht ein, weil er angeblich nichts gehört habe.“

Im Match gelang es dem Landesligisten kaum, den tief stehenden MTV ernsthaft in Gefahr zu bringen. „Kein gutes Flügelspiel. Keine guten Flanken und bei Standards, über die es so einem Spiel dann mal gehen muss, ist auch wenig gekommen“, monierte Neubarth. Er wollte aber nicht zu hart ins Gericht ziehen: „Auf dem Platz war ein Fußballspielen kaum möglich. Sicher müssen wir uns geschickter anstellen, aber die Jungs haben trotzdem alles reingehauen.“

Muszong, Niestädt und Brandes verschießen

Nach Fehlpass in der Eröffnung kassierte der Favorit das 0:1 durch Niko Junge (27.), laut Neubarth der einzige MTV-Schuss aufs Tor. Zwar markierte Jonas Austermann noch vor der Pause das 1:1 (45.), aber in Hälfte zwei gelang gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Bezirksligisten trotz guter Chancen die Wende nicht.

Bastian Reiners per Kopf, Kevin Brandes mit Drehschuss und Jan-Ole Müller bei der besten Gelegenheit alleine vorm Tor – alle scheiterten am bärenstarken Keeper Tobias Dreyer. Was sich im fälligen Elfmeterschießen fortsetzte: Lukas Muszong, Jannes Niestädt und Brandes schossen nicht hart genug, sodass Hammahs Held abwehrte. Lediglich Austermann und Müller versenkten. Da auf der anderen Seite Mike Pye, Junge sowie Malte Behrens trafen, stand das unrühmliche Aus des FC.