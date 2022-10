Oytens Marc Winter erwartet hartes Stück Arbeit

Von: Kai Caspers

Durch den Sieg in Bremervörde haben sich Mattis Brüns und der TV Oyten endgültig in der Oberliga angemeldet. Nun gilt es gegen Altjührden nachzulegen. © häg

Am fünften Spieltag feierte der TV Oyten mit dem 38:30 beim TSV Bremervörde endlich das erste Erfolgserlebnis in der Handball-Oberliga. „Das hat schon Spaß gemacht und darf auch gerne so weitergehen“, sagt Marc Winter vor dem Duell (Sbd., 19.30 Uhr) gegen die SG VTB/Altjührden. „Allerdings wird das eine ganz andere Aufgabe, da wir dieses Mal auf einen etablierten Oberligisten treffen.“

Oyten – Dass die favorisierten Gäste verwundbar sind, wurde vergangenes Wochenende deutlich. Denn da setzte es eine überraschende 25:26-Pleite gegen Elsfleth. Ein Ergebnis, das Winter nicht wirklich ins Konzept passt. „Das war nun die zweite Niederlage in Folge. Daher wird Altjührden definitiv mit einer großen Portion Wut anreisen und uns keinesfalls unterschätzen“, rechnet Oytens Trainer mit einem extrem motivierten Gegner. Gleichwohl will Winter die Flinte nicht schon im Vorfeld ins Korn werfen. „Klar, uns erwartet ein hartes Stück Arbeit gegen eine körperlich robuste Truppe, die gerade im Rückraum sehr gut aufgestellt ist. Somit werden wir in der Deckung extrem gefordert. Aber wir haben in dieser Saison schon bewiesen, dass wir den einen oder anderen Gegner ärgern können. Zeigen wir eine konstante Leistung und begrenzen unsere Fehlerquote auf ein Minimum, können wir vielleicht für eine Überraschung sorgen.“ Personell gibt es keine Veränderungen zur Vorwoche. Lediglich Torhüter Julius Timm kehrt zurück. kc