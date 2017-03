Für TSV Bassen beginnt gegen MTV Jeddingen die „Mission Klassenerhalt“

Bassen - Am Sonntag (12 Uhr) starten auch Bassens Landesliga-Fußballerinnen ins Fußball-Jahr 2017. Dabei hat das Team von Coach Holger Winter, das mit nur fünf erzielten Punkten aus zehn Partien derzeit auf einem Abstiegsplatz rangiert, den MTV Jeddingen zu Gast, der mit doppelter Punktezahl Rang acht belegt.

„Für uns kann das Motto für die Rückrunde nur ,Mission Klassenerhalt’ heißen. Wir wissen, dass eine schwere Aufgabe vor uns liegt, aber nach einer langen Zeit der Vorbereitung und der Rückkehr von einigen, in der Hinrunde noch verletzt ausgefallenen Spielerinnen, schauen wir positiv voraus“, sagt da Bassens sportlicher Leiter Uwe Norden, der auf der Bassener Jahreshauptversammlung am Freitag seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärte. „Eigentlich wollte ich nach über 20 Jahren aussteigen, habe aber keinen geeigneten Nachfolger gefunden. Ich kann das Team nicht hängen lassen“, so Norden.

Training in der Winterpause lief sehr gut

Auch wenn durch den Ausfall von geplanten Testspielen nicht alles nach Wunsch lief, wird die Bassener Mannschaft hochmotiviert in die Rückrunde gehen. Bei „nur“ zwei Zählern Rückstand auf den Platz, der zum Klassenerhalt berechtigt, hat sie weiterhin alle Möglichkeiten zum angestrebten Klassenverbleib. Gerade in Spielen wie gegen den MTV Jeddingen ist vor allem der unbedingte Wille gefordert sich auch in Situationen zu begeben, die schon mal schmerzhaft sein können, um gegen den durchaus körperbetont auftretenden Gast erfolgreich zu sein. Die sehr gute Trainingsbeteiligung in der Winterpause stimmt allerdings durchaus positiv.

Norde: „Abzuwarten bleibt zum einen, wie wir die Umstellung vom Kunstrasentraining auf den normalen Rasenplatz hinbekommen. Und zum anderen, wie wir nach der doch recht langen Pause aus den Startlöchern kommen.“ Personell gibt es zwar noch das eine oder andere Fragezeichen, fest steht allerdings, dass Rückkehrerin Raven Brosseit wieder das Tor hüten wird.

