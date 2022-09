Oytens Trainer Marc Winter zum Saisonstart: „Die Euphorie mitnehmen“

Von: Kai Caspers

Mit Dominic Steinhoff begrüßt Oytens Trainer Marc Winter (links) nach dem Aufstieg in die Handball-Oberliga lediglich einen Neuzugang in seinem Kader. © Hägermann

Als Aufsteiger in die Oberliga haben die Handballer des TV Oyten nur ein Ziel - den Klassenerhalt. Vor dem Saisonstart setzt Trainer Marc Winter vor allem darauf, dass seine Mannschaft die Euphorie mitnehmen kann. Und darauf, dass die Pestalozzihalle zu einer wahren Festung wird. Am besten schon an diesem Sonntag, wenn der Neuling zum großen Auftakt-Derby die SG Achim/Baden erwartet.

Oyten – Die Euphorie beim TV Oyten ist nach dem Aufstieg in die Handball-Oberliga weiterhin präsent. Daran lässt Marc Winter, der gemeinsam mit Lars Müller-Dormann für die Geschicke des TVO verantwortlich zeichnet, keine Zweifel. „Diese gilt es nun in die ersten Spiele zu transportieren. Zumal ein guter Start extrem hilfreich wäre. Natürlich geht es für uns im ersten Jahr einzig und allein um den Klassenerhalt. Aber langfristig wollen wir uns schon in der Oberliga etablieren“, gibt Winter als Marschroute aus.

Damit das gelingt, soll vor allen Dingen die heimische Pestalozzihalle zu einer Festung werden. „Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Denn seitdem Lars und ich hier in der Verantwortung stehen, gab es zu Hause erst zwei Niederlagen. Außerdem gehe ich davon aus, dass die ohnehin schon gute Unterstützung von den Rängen noch eine Steigerung erleben wird. Hier entsteht gerade etwas“, verweist Winter auf viele positiven Tendenzen im Umfeld des TVO.

Winter sieht Mitaufsteiger als Haupt-Konkurrenten

Von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Oberliga will Oytens Trainer zwar nicht reden, doch die drei Drittliga-Absteiger TV Cloppenburg, VfL Fredenbeck und ATSV Habenhausen sowie den TvdH Oldenburg sieht Marc Winter schon auf einem anderen Level. „Das sind für mich die klaren Favoriten auf den Titel. Auch wenn es ja immer mal wieder eine große Überraschung gibt. Wir müssen uns eher an anderen Mannschaften orientieren“, denkt der TVO-Coach dabei in erster Linie an Mitaufsteiger Bremervörde, Elsfleth, Beckdorf, Haren und Rotenburg. „Das sind für mich die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Von denen gilt es drei Teams hinter uns zu lassen. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass uns das gelingen wird.“

TV Oyten im Stenogramm Zugang: Dominic Steinhoff (TuS Esingen)

Abgänge: Keine

Restkader: Jonas Lüdersen, Julius Timm, Dennis Metz - Leonard Fischer, Timo Blau, Marc Lange, Dominik Lange, Noah Dreyer, Mattis Brüns, Anton Zitnikov, Timo Precht, Niklas van den Berg, Ole Lübbers, Niklas Behrens, Maximilian Sell, Yanik Grobler, Kilian Tiller

Trainer: Lars Müller-Dormann/Marc Winter (wie bisher)

Torwart-Trainer: Stephan Meiners (wie bisher)

Mannschaftsverantwortlicher: Florian Wodarz (wie bisher)

Physiotherapeutin: Livia Vogt

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: TV Cloppenburg, ATSV Habenhausen, VfL Fredenbeck, TvdH Oldenburg



Seinen Optimismus zieht Winter vornehmlich aus der Tatsache, dass er und Müller-Dormann auf ein eingespieltes Team zurückgreifen können. Schließlich hat es bis auf eine Ausnahme keine Veränderung im Kader gegeben. Lediglich Dominic Steinhoff (TuS Esingen) ist neu beim Aufsteiger. „Dominic hat es beruflich nach Bremen verschlagen. Nachdem er sich einige Vereine angeguckt hat, hat er sich bei uns angeboten. Menschlich passt er auf jeden Fall in die Truppe“, freut sich Winter über den körperlich robusten Rückraumspieler, der auf allen drei Positionen einsetzbar ist. Ebenfalls wieder dabei ist Kilian Tiller, der nach einem Kreuzbandriss die vergangene Saison pausieren musste. „Mit ihm bekommen wir eine weitere gute Alternative für die Außenbahn. Allerdings müssen wir abwarten, wie schnell er wieder voll belastbar ist“, ist Oytens Trainer beim Linkshänder noch etwas vorsichtig.

Eingespieltes Team als Faustpfand

Ansonsten vertraut das Oytener Trainerduo auf die bewährten Kräfte um Abwehrchef Timo Blau und die beiden Führungsspieler Noah Dreyer und Robin Hencken. „Es ist schon ein Vorteil, dass wir eingespielt sind. Trotzdem müssen wir in allen Bereichen noch eine Stufe höher klettern. Denn die Oberliga ist schon eine andere Herausforderung“, nimmt Winter sein Team in die Pflicht. „Daher haben wir die Trainingsintensität auch auf drei Einheiten in der Woche erhöht. Davon versprechen wir uns eine ganze Menge“, erhofft er sich nicht nur eine Steigerung der allgemeinen Fitness, sondern auch der Motivation und Kampfkraft. „Dazu gilt es gerade in der Deckung innovativer zu werden, damit wir die jeweiligen Gegner immer wieder vor neue Aufgaben stellen können“, ist die übliche 6:0-Formation für Winter keinesfalls in Stein gemeißelt. „Nein, da müssen wir sicher auch offensiver werden. Und im Angriff gilt es schneller zu werden.“

Problematisch könnte es für den TVO laut Winter werden, wenn der eine oder andere Leistungsträger gleichzeitig ausfällt. „Das können wir nicht so einfach kompensieren. Wir sind in der Breite zwar gut besetzt und die erste Sieben verfügt definitiv über Oberligaformat, doch dahinter folgt schon ein gewisser Qualitätsunterschied“, hofft der Bremer, dass seine Mannschaft von schweren Verletzungen verschont bleibt. Extrem spannend wird zudem, wie es im Zuge der ersten Niederlagen um die Truppe des TVO bestellt ist. Schließlich eilte der Aufsteiger in den vergangenen Jahren von Sieg zu Sieg.

Ich werde Florian Schacht im Vorfeld doch keine Munition liefern. Nein, natürlich wollen wir nach Möglichkeit gewinnen. Aber wir sind der klare Außenseiter!

„Das Verlieren müssen wir erst wieder lernen. Daher gucken wir mal, ob die Euphorie nach drei oder vier Niederlagen in Folge dann immer noch so groß ist. Aber darauf gilt es die Jungs vorzubereiten“, nimmt sich Winter gemeinsam mit Lars Müller-Dormann dahingehend in die Pflicht. Sollte es dann am Ende für den TVO nicht zum Klassenerhalt reichen – für Winter wäre das kein Beinbruch. „Ich glaube nicht, dass die Truppe dann auseinanderfallen würde. Nein, dann wird sich der Mund abgeputzt und die Saison als Lehrjahr betrachtet. Und in der nächsten Saison wird dann mit den gesammelten Erfahrungen der nächste Anlauf in Richtung Oberliga unternommen, um sich dann langfristig zu etablieren.“

Dass die Oytener am Sonntag (14:30 Uhr) gleich mit der Partie gegen die SG Achim/Baden beginnen – für Winter ein absoluter Glücksfall. „Das ist für mich der perfekteste Zeitpunkt. Die Aufstiegseuphorie noch im Rücken, ein Derby in eigener Halle – besser geht es doch nicht. Außerdem haben wir gegen einen gestandenen Oberligisten ja nichts zu verlieren. Wichtig ist, dass wir uns gut verkaufen. Dabei wäre selbst eine knappe Niederlage in Ordnung. Denn dann sehen die Leute, dass hier etwas entsteht. Und das könnte schon eine gewisse Signalwirkung haben“, hält sich Oytens Trainer im Vorfeld mit etwaigen Kampfansagen in Richtung des Lokalrivalen bewusst zurück. „Ich werde Florian Schacht im Vorfeld doch keine Munition liefern. Nein, natürlich wollen wir nach Möglichkeit gewinnen. Aber wir sind der klare Außenseiter!“

Personell kann Vampires-Coach Marc Winter fast alles aufbieten, das ihm auch in der Vorbereitung zur Verfügung stand. Lediglich Dominic Steinhoff fehlt, der Neuzugang befindet sich im Urlaub.

Bei den Gästen von der Weser sind zum Saisonauftakt alle 17 Spieler einsatzbereit. Somit hat der neue Achim/Badener Übungsleiter Florian Schacht die Qual der Wahl, drei Akteure schaffen es nicht in den Spieltagskader. „Alle sind brandheiß und ich brauch sicher keinen zu motivieren“, so Schacht.