Winter: Der Druck liegt nicht bei uns

Von: Kai Caspers

Teilen

Nachdem Noah Dreyer beim Heimsieg gegen den HC Bremen wieder ins Team zurückgekehrt ist, will er mit dem TV Oyten auch die Hürde in Haren nehmen. © häg

Durchaus selbstbewusst reist Handball-Oberligist TV Oyten im letzten Spiel des Jahres zum TuS Haren. Mit einem Sieg würde der Aufsteiger einen weiteren Sprung in Richtung gesichertes Mittelfeld machen.

Oyten – Im abschließenden Spiel des Jahres ist Handball-Oberligist TV Oyten beim Tabellennachbarn TuS Haren (Sa., 18 Uhr) gefordert. „Mit einem Sieg würden wir Haren nicht nur auf Distanz halten, sondern gleichzeitig den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern. Daher werden wir noch einmal alles in die Waagschale werfen“, verspricht TVO-Trainer Marc Winter Vollgas.

Das dürfte aber auch für die Gastgeber gelten, die den eigenen Ansprüchen deutlich hinterherhängen. „Haren ist für mich die Wundertüte der Liga. Daher ist es auch schwer, sich auf die Mannschaft einzustellen. Viel hängt davon ab, ob die beiden Ex-Profis Delic und Manjic mitspielen. Darüber hinaus verfügt die Truppe mit dem Brasilianer Perez über einen Torhüter der Extraklasse“, weiß Winter um Harens enorme Qualitäten. „Nicht von ungefähr hat die Truppe gegen Habenhausen gewonnen und auch nur denkbar knapp in Varel verloren. Die Mannschaft erzielt zwar nicht viele Tore, aber sie kassiert auch nicht viel“, sieht Winter eine ähnliche Spielanlage der beiden Teams. „Wichtig ist, dass wir an die gute Deckungsleistung der vergangenen Spiele anknüpfen. Und wenn wir unsere Angriffsleistung dann noch steigern können, ist auch in Haren etwas drin. Der Druck liegt auf jeden Fall nicht bei uns.“ Personell können die Gäste aus dem Vollen schöpfen. Zwar war Timo Blau angeschlagen, doch Winter rechnet fest mit dem Einsatz des Abwehrchefs. kc