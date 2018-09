Winkelmann überzeugt trotz des Fehlpasses

Oytens Neuzugang ist beim 4:2-Auswärtssieg gegen Bothel bereits der Taktgeber

+ Auf Tuchfühlung: Oytens Neuzugang Marius Winkelmann (l.) wird von Bothels Cedric Ahrens in der Liga begrüßt. - Foto: Wuttke

Bothel - Von Vincent Wuttke. Kurz nach dem Abpfiff gingen wenige Meter neben dem Sportplatz des TuS Bothel zwei Böller in die Luft. Den „großen Knall“ – die Überraschung – hat die Heimelf als Außenseiter gegen den TV Oyten in der Fußball-Bezirksliga am Mittwochabend jedoch verpasst. Trotz kämpferisch starker Leistung hieß es nach 90 Minuten 2:4 (1:2).