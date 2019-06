Winkelmann zum TBU

Oyten – Einen herben Aderlass muss der TV Oyten verkraften. So bestätigte sich am Sonnabend das Gerücht, dass neben Stürmer Pascal Döpke und Keeper Benjamin Skupin (beide zum Klassenpartner TSV Etelsen) nun auch noch Daniel Airich (TSV Ottersberg) sowie Marius Winkelmann (TB Uphusen) den Fußball-Bezirksligisten verlassen werden.

„Ja, Marius hat bereits am Dienstag seinen Ausstand gegeben und will zukünftig wieder höher spielen“, ließ da Keeper Christian Rathjen ohne Umschweife die Katze aus dem Sack. Damit endet das Engagement des angehenden Sportjournalisten, der zu Saisonbeginn aus eben diesen beruflichen Gründen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel Richtung Oyten verlassen hatte, nach gerade einmal einer Saison. „Da auch Daniel das Team verlassen wird, um noch einmal etwas Neues zu sehen, steht der TV Oyten vor einem erneuten Umbruch“, weiß da Pascal Döpke, der am Sonnabend einen etwas kuriosen Ausstand gab. So lief er als Kapitän trotz Verletzung, die ihn schon seit Monaten außer Gefecht gesetzt hat, auf, um sich nach der ersten Unterbrechung dann auswechseln zu lassen. „Das war seit langem so abgesprochen“, versicherte später der pfeilschnelle Angreifer.

Dass das etwas mit seinem Wechsel zum Ligakonkurrenten aus Etelsen und einer Ausbildungsentschädigung zutun haben könnte, ist naheliegend. Denn aufgrund seiner langen Verletzungspause wäre Döpke in Etelsen sofort spielberechtigt gewesen, so aber bedarf es nun eines Freigabestempels des TVO. vst